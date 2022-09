Colesterolo alto, l’alimento che lo fa subito abbassare

0 SHARES Condividi Tweet

Colesterolo alto, ecco come abbassarlo con l’alimentazione e nello specifico con questo alimento.

Il Colesterolo alto è una patologia molto frequente, che può essere sicuramente controllata e abbassata, grazie ad alcuni accorgimenti. Sicuramente l’alimentazione in questo senso ci può venire in aiuto, soprattutto a cena. Pare che consumando uno specifico alimento, il livello di colesterolo può addirittura abbassarsi. Ma di quale si tratta?

Colesterolo alto, come regolarne i livelli nel sangue

Il colesterolo alto non è poi così raro, nel senso che sono in tanti a soffrirne. Il colesterolo, per chi non lo sapesse è prodotto dal fegato e pare che sia necessario per svolgere e regolare poi alcune funzioni organiche. Quello che è non è normale è quella condizione in cui il colesterolo è molto alto e si presenta quella condizione che viene chiamata ipercolesterolemia. In questo caso bisogna necessariamente cambiare stile di vita e fare una specifica dieta, che sia sana ed equilibrata, ma soprattutto povera di grassi.

Cosa fare in caso di colesterolo alto?

Oltre all’alimentazione, che deve essere più regolare e sana possibile, dobbiamo rivedere alcune nostre abitudini. Tra queste ridurre l’assunzione di grassi, smettere di fumare, evitare l’eccesso di peso, fare attività fisica e cercare così di regolare il colesterolo alto. L’alimentazione deve basarsi su determinati alimenti come frutta e verdura, cereali integrali, legumi, pesce grasso, noci e olio d’oliva. Tutti questi alimenti aiutano a non peggiorare la situazione e nel contempo regolare il livello di colesterolo nel sangue.

Ecco l’alimento che non deve assolutamente mancare dalla tua alimentazione ma a cena

Un alimento nello specifico risulta molto importante, ma dovrebbe essere consumato per lo più la sera a cena. Stiamo parlando del pesce e nello specifico del pesce palombo. Questo aiuta a combattere il colesterolo cattivo e aiuta anche la vista. Il motivo? E’ ricco di vitamina A, acidi grassi omega 3 semi -essenziali, ha un basso apporto calorico. Può essere cucinato in diversi modi, ma preferibilmente a cena.