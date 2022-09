Francesco Totti compie gli anni, i figli Chanel e Cristian scrivono sui social per lui e il web si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Sui social Chanel e Cristian Totti hanno deciso di fare gli auguri in modo speciale al loro papà. Capitan Totti ha spento 46 candeline.

Francesco Totti ha compiuto gli anni, soffiando ben 46 candeline. Sicuramente quest’anno è stato un compleanno piuttosto particolare, visto quanto accaduto in questi mesi. Ci riferiamo sicuramente alla separazione da Ilary Blasi e tutto quello che ne è derivato. Ebbene, in queste ore per Francesco molto importanti, per via del suo compleanno, l’ex capitano della Roma ha condiviso delle Instagram stories, ripostando gli auguri fatti dalle persone più importanti della sua vita. Stiamo ovviamente parlando dei suoi figli Chanel e Cristian.

Francesco Totti ha compiuto 46 anni

Francesco Totti compie gli anni ed i suoi figli hanno voluto fargli gli auguri in modo anche piuttosto particolare. Francesco ha compiuto 46 anni e Chanel così come Cristian, i suoi figli hanno voluto fargli gli auguri in modo pubblico. I due hanno infatti pubblicato una foto di loro insieme al papà, aggiungendo delle parole molto dolci.

Gli auguri sui social da parte dei figli Chanel e Cristian

Nello specifico, Chanel ha messo la canzone di Vasco Rossi, quella intitolata “Come nelle favole”, aggiungendo “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. Poi, Cristian ha condiviso sempre una foto che lo ritrae insieme al suo papà, aggiungendo “Auguri vita, ti amo da morire”. Nessun altro augurio pubblico è stato ripostato dall’ex capitano della Roma, che quest’anno dopo tanti compleanni, festeggerà senza Ilary Blasi. Chissà come avrà deciso di festeggiare questa giornata l’ex calciatore. Con i suoi figli o in compagnia della nuova fiamma, Noemi Bocchi?

Come avrà festeggiato Francesco?

Non abbiamo al momento notizie al riguardo, magari nelle prossime ore usciranno delle foto o dei messaggi pubblici particolari visto che lo stesso Francesco qualche giorno fa ha ufficializzato la storia con Noemi e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il corriere. Questa intervista non è di certo passata inosservata, anzi ha dato vita ad una vera e propria polemica per le dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’ex moglie. Ricordiamo che Totti ha confessato di non essere stato il primo a tradire, ma ha parlato di tradimenti da parte dell’ex moglie, avvenuti già diverso tempo fa.