Stefania Orlando e Anna Pettinelli, postano foto insieme, gli utenti chiedono se hanno usato filtri e la Pettinelli risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando e Anna Pettinelli a cena insieme. Sui social la storia dove le due si divertono a cena. L’ex gieffina fa dei complimenti alla speaker radiofonica.

Stefania Orlando e Anna Pettinelli sono state a cena fuori insieme e pare che la prima abbia voluto omaggiare la nota conduttrice radiofonica per aver sfoggiato un look piuttosto sexy. Sicuramente le due donne stanno affrontando un momento delicato della loro vita, visto che entrambe sono reduci da una separazione.

Stefania Orlando e Anna Pettinelli, entrambe reduci da una separazione

Come ben sappiamo, Anna Pettinelli si è lasciata da qualche tempo ormai con il suo ex fidanzato Stefano. I due li abbiamo conosciuti a Temptation Island quando lei si è tanto arrabbiata per alcuni comportamenti tenuti dal suo ex. Ad ogni modo però, la loro storia è continuata anche per qualche tempo dopo la fine del programma, ma poi qualcosa è cambiato. A riferire che qualcosa poi è cambiato è stata la stessa Anna che ha annunciato anche la fine di tutta relazione. Pochi giorni fa anche Stefania Orlando ha annunciato attraverso i social network la fine della storia con il marito Simone, nonostante comunque fino a poco tempo fa i due sembravano innamorati.

Le due a cena fuori

Ebbene, nelle scorse ore Stefania Orlando e Anna Pettinelli sono state a cena insieme e le due si sono tenute compagnia. A quanto pare, oltre alla situazione sentimentale sembra che per loro sia anche un momento di assestamento in ambito lavorativo. Stefania dopo aver preso parte al Grande fratello è rimasta in contatto con Tommaso Zorzi, con il quale ha stretto una bellissima amicizia all’interno della casa più spiata d’Italia. Anna Pettinelli da pochi mesi ha invece annunciato la fine della collaborazione con Amici di Maria De Filippi, dove è stata coach per diverso tempo. Soltanto in occasione della puntata di Amici di Maria De Filippi, la stessa Anna ha pubblicato un post per fare un grande in bocca al lupo a tutti gli allievi e professori.

Stefania riempie di complimenti l’amica

Tornando alla serata tra Anna Pettinelli e Stefania Orlando, le due si sono semplicemente godute una cena. Stefania non ha smesso di fare complimenti alla sua amica per aver scelto un look davvero molto sensuale. Stefania ha immortalato Anna in una storia e quest’ultima pare le chieda se avesse impostato il filtro. A quel punto l’ex gieffina avrebbe ribadito dicendo che Anna è talmente tanto bella da non aver bisogno di nessun tipo di filtro.