Paolo Bonolis senza freni su Sonia Bruganelli: “Spesso in casa crea problemi”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis nel salotto di Verissimo parla di Sonia Bruganelli “Ci vogliamo bene…”. Poi commenta le dichiarazioni della moglie sul fatto che dormono separati.

Paolo Bonolis, il noto conduttore televisivo più famoso di tutti i tempi si è espresso sulla moglie, parlando della loro vita privata e della loro vita di coppia. Il conduttore ha parlato di questo nel corso della puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che va in onda ogni sabato e domenica. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Paolo Bonolis?

Paolo Bonolis ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin

Il noto conduttore di Avanti un altro, nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri domenica 9 ottobre ha parlato della sua carriera, così come della sua vita privata. Nel salotto di Silvia Toffanin, poi, ha presentato il romanzo intitolato Notte fonda ed è stato davvero un grande successo. Dapprima però, Paolo ha scherzato un po’ co Silvia Toffanin, dicendole di trovarla molto bene, in forma ma l’ha invitata a mangiare un po’ di più. “Non ti abbandonare al destino che poi si alza il vento e non ti ritroviamo più“, ha riferito Paolo Bonolis scherzando con la conduttrice.

Il conduttore parla del figlio Davide

Paolo ha poi parlato del figlio, che gioca nella Triestina dicendo di essere molto orgoglioso di lui. Ha voluto, nello specifico, parlare di quando Davide si è dovuto trasferire proprio per giocare nella Triestina, una volta compiuti gli anni. Bonolis ha raccontato di vedere le partite e di sentirlo sempre. Inevitabilmente, poi, ha parlato anche del rapporto con la moglie, Sonia Bruganelli dicendo “Ci vogliamo bene”. Poi ha confessato di seguirla al Grande fratello vip. “Il Grande Fratello lo seguo come posso perché dura tanto, tanto. Lei come sempre è molto brava, molto lucida e ha una peculiarità che in casa spesso ha creato problemi e a volte li ha risolti, non si tiene un sorcio in bocca. Questo, per quel genere di trasmissioni, è perfetto. Essendo una donna brillante e intelligente, cammina con serenità in quel territorio”.

Paolo commenta le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis ha poi commentato le dichiarazioni di Sonia Bruganelli riguardo il fatto che dormono in case separate ed il conduttore non ha potuto far altro che replicare ovviamente con la sua solita ironia. Paolo ha fatto sapere di aver acquistato un appartamento adiacente a quello principale, dove hanno sempre abitato. Stando alle parole di Paolo, avrebbero fatto una porta, ampliato e creato più stanze, ma i lavori non sono di certo terminati. “Però capisco che è un tema che può colpire profondamente l’animo degli italiani, mi ha chiamato anche Mattarella, anche Draghi voleva occuparsene, ma ora si sta spostando su altri fronti. Il nuovo Governo sta lavorando a un nuovo ministero che dovrebbe essere quello dei diritti e dei doveri coniugali, dove verrà fatta una legge per capire se sia possibile non avere la stessa ubicazione da dormienti”. Queste le parole di Paolo, che anche in questo caso non poteva non utilizzare la sua solita ironia.