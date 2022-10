Mattino 5, Federica Panicucci a Patrizia Groppelli: “Io non so quanti soldi hai”, la risposta della Groppelli è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci e Patrizia Groppelli, botta e risposta inaspettato a Mattino 5. Lo scambio di battute stupisce tutti quanti.

Federica Panicucci come sappiamo è al timone di una trasmissione molto popolare di Canale 5 ovvero Mattino 5. Ebbene, nel corso della puntata andata in onda ieri la conduttrice ha parlato di una caso relativo all’ex postina che è scomparsa nel nulla.

Federica Panicucci a Mattino 5

Ad un certo punto, ha preso la parola una sua ospite, ponendosi una domanda, ovvero come abbia fatto la moglie del nipote della donna, a sapere quanto quest’ultima avesse sul conto in banca. “Questo è un elemento che gli investigatori devono comprendere come errore di chi può essere coinvolto…”. Queste le parole pronunciate dall’ospite presente in studio. A quel punto la conduttrice ha preso la parola, ponendo un esempio, ovvero avrebbe detto che per esempio non poteva sapere quanto avesse Patrizia Groppelli in banca.

La conduttrice fa un esempio e cita la sua opinionista

“Fa capire che la donna era tenuta monitorata…Io per esempio non posso sapere quanti soldi ha lei, e neppure m’interessa…”. Queste le parole della Panicucci, rivolgendosi proprio alla Groppelli, presente in studio la quale ovviamente non è rimasta in silenzio ma ha risposto alla conduttrice, mettendo in atto una sorta di botta e risposta.

Botta e risposta tra la Groppelli e la Panicucci

La Groppelli avrebbe detto alla Panicucci, che forse non le conveniva proprio sapere quanti soldi avesse in banca. “E non ti conviene neppure saperlo…” , ha detto la Groppelli, facendo sorridere tutti quanti in studio, compreso la Panicucci. Ad ogni modo, l’opinionista di Mattino 5, riprendendo il discorso della donna scomparsa, avrebbe detto che si tratta purtroppo di un grande pasticcio e che ognuno, tira l’acqua al suo mulino. In un secondo momento, poi, la conduttrice Federica Panicucci, avrebbe parlato ancora del giovane Mattia che per chi non lo sapesse, è stato assassinato dalla sua fidanzato. Appena si è finito di parlare di questo argomento poi Federica ha affrontato un discorso meno impegnativo, ovvero il Grande fratello vip, anche se alle sue spalle c’era ancora l’immagine di Mattia. A quel punto, la conduttrice avrebbe chiesto alla regia di cambiare l’immagine essendo che stava parlando di un argomento piuttosto frivolo, come il reality di Canale 5. “Mi dispiace parlare del GF con l’immagine dietro le mie spalle di Mattia…”