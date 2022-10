Elena Santarelli scambiata per Chiara Ferragni, la sua reazione fa ridere tutto il web

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Santarelli in vacanza a Siena viene scambiata per Chiara Ferragni e non solo da un gruppo di ciclisti.

Elena Santarelli la conosciamo tutti per essere una simpaticissima e talentuosa showgirl italiana, la quale tra l’altro è una delle più amate degli ultimi tempi. Sappiamo anche che in questi anni purtroppo ha avuto diversi problemi familiari molto seri ed importanti, per via della malattia del figlio, che fortunatamente ha sconfitto come un vero leone. In questi giorni, la showgirl insieme alla sua famiglia si è recata a Siena ed è stato li che è stata scambiata per un’altra persona. Chi? L’influencer più famosa al mondo, ovvero Chiara Ferragni. A raccontare l’accaduto è stata proprio lei.

Elena Santarelli racconta di essere stata scambiata per un’altra persona

Elena Santarelli nei giorni scorsi si è recata a Siena, insieme al marito Bernardo Corradi, festeggiando proprio in questa città toscana il 50esimo anniversario di matrimonio dei suoi suoceri. Ebbene, è stato proprio durante questa gita fuori porta, che alcuni fa l’avrebbero scambiata per Chiara Ferragni. La Santarelli, stando al suo racconto, sarebbe stata fermata da un gruppo molto simpatico di ciclisti modenesi che hanno riconosciuto in lei, l’influencer più famosa al mondo, facendo un grave errore però. Ebbene si, Elena ci ha scherzato su questo errore e di certo non si è per nulla arrabbiata.

Un gruppo di ciclisti la scambia per Chiara Ferragni

Così, nelle sue Instagram stories, avrebbe inquadrato il ciclista che aveva commesso l’errore, condividendo questa scena su Instagram. “Lei ha pensato che fossi Chiara Ferragni”, avrebbe dichiarato Elena piuttosto divertita mostrando poi la sua vera identità. “Vi ho detto faccio tanta plin plin”, riferendosi alla pubblicità Rocchetta della quale è testimoniale da diverso tempo. A quel punto, però, i ciclisti avrebbero continuato a sbagliare, pensando che fosse Miss Itala.

Finalmente un ciclista indovina il suo nome

“Ho un cognome un pò santo”, avrebbe aggiunto Elena ma anche in quel caso gli uomini avrebbero fatto un altro nome, ovvero quello di Lory Del Santo. E’ stato a quel punto che la showgirl avrebbe fatto capire di esserci rimasta un pò male. “Sant, Sant….”, dice ancora la showgirl e soltanto in quel momento, uno dei ciclisti ha detto “Elena Santarelli!” Alla fine, divertita, la showgirl ha premiato il gruppo con un panino al prosciutto. Anche i suoi follower sono rimasti piuttosto divertiti.