Lory Del Santo, il fidanzato Marco Cucolo le lancia una frecciatina al veleno “Di cosa si lamentava”

Lory Del Santo e Marco Cucolo, intervista per la coppia protagonista dell’Isola dei famosi dello scorso anno. Cosa hanno svelato?

Marco Cucolo e Lory Del Santo sono certamente una delle coppie più chiacchierate della televisione italiana. Hanno preso parte all’Isola dei famosi lo scorso anno proprio come coppia e si sono fatti conoscere di più, sotto diversi aspetti e punti di vista. Ebbene, proprio in questi giorni Lory ed il suo giovane fidanzato hanno rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Nuovo che è uscito in tutte le edicole. Nel corso di questa intervista avrebbero parlato del loro rapporto e di come questo sia tornato quello di prima, dopo la partecipazione al reality, che per il loro amore è stato parecchio deleterio. Ma cosa hanno riferito i due?

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo felici dopo l’Isola dei famosi

Lory Del Santo è fidanzata ormai da tanti anni con Marco Cucolo, il giovane che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno quando ha preso parte all’Isola dei famosi. Al reality hanno preso parte entrambi e proprio in Honduras i rapporti tra i due si erano incrinati, tanto che ad un certo punto sembrava che si fossero addirittura lasciati. Ebbene, adesso a distanza di qualche mese, nel corso di un’intervista rilasciata dalla coppia in questi giorni, sembra che le cose siano cambiate.

L’intervista di Marco, lui è cambiato poi lancia una stoccata alla fidanzata

Marco nello specifico, ha raccontato di essere tanto cambiato, ha cercato di impegnarsi di più, lasciando da parte la pigrizia che lo ha sempre contraddistinto e che gli è stata sempre rimproverata dalla compagna. E’ stato parlando di questo aspetto, però, che l’ex naufrago ha lanciato una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti della sua compagna. Marco avrebbe ribadito che le cose di cui Lory si lamentava durante il reality, in realtà erano soltanto delle futilità, visto che alla fine dei conti, non ha mai fatto nulla di così grave.

Entrambi vivono in America, quando tornerà Lory in Italia?

Attualmente la coppia si trova fuori dall’Italia. Lui, nell’ultimo periodo ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico negli Stati Uniti ed è stato proprio in questo paese, che dopo il reality, sono riusciti a superare tutte le incomprensioni. La showgirl non sa ancora quando tornerà in Italia, visto che vive in America ormai da diverso tempo. Stando a quanto riferito dallo stesso Marco, la sua compagna tornerà nel momento in cui le opportunità in tv saranno al culmine, molto probabilmente il prossimo mese di ottobre.