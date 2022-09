Difficoltà a digerire, i rimedi naturali per trasformare il cibo in energia

0 SHARES Condividi Tweet

Cattiva digestione, quali sono i principali rimedi per mantenere in salute il tuo intestino?

La cattiva digestione è purtroppo un problema che affligge molte persone e causa dei fastidi non indifferenti. Con il progredire dell’età, purtroppo, si va sempre più incontro a questi problemi che sono molto comuni. Ad ogni modo, prima di ricorrere all’utilizzo di medicinali, sarebbe il caso di prendere degli accorgimenti naturali per aiutare l’intestino a lavorare meglio, evitando gonfiori e tanto altro. Cosa fare quindi?

Cattiva digestione, un male sempre più comune

In presenza di una cattiva digestione, purtroppo, i problemi finiscono per coinvolgere tutto l’apparato gastrointestinale ma anche tutto l’organismo. Quando abbiamo anche semplicemente un mal di pancia, tutto il corpo ne risente e la sensazione di malessere pervade tutto il nostro organismo. Ebbene, cosa fare per evitare questi problemi?

I rimedi da provare contro la cattiva digestione

Sono diversi i rimedi naturali che possono esserci d’aiuto in caso di cattiva digestione. Partiamo dalle classiche tisane e infusi. In natura, sapete bene che esistono davvero diverse piante che agiscono in modo più che positivo sull’intestino e aiutano poi l’intero organismo a trasformare il cibo in energia. Ma quali sono queste tisane e infusi da tenere a mente per poter digerire in modo piuttosto rapido? Uno tra i più semplici, ma tra i più rapidi è sicuramente questo, ovvero bere un po’ di acqua calda dove avrete spremuto qualche goccia di succo di limone. Attenzione, l‘acqua non deve essere bollente, perché in questo modo andrete ad annullare le proprietà benefiche del limone. Potete fare la stessa tisana, immergendo la scorza del limone all’interno dell’acqua calda.

Tisane e infusi per la salute del tuo intestino

Un ottimo alleato è ancora il pompelmo. Questo se consumato dopo i pasti aiuta a digerire ed anche più velocemente possibile. Parlando di rimedi, non possiamo non citarvi l’aloe vera, un vero alleato della digestione. Questa potete ingerirla o tramite succo o infuso. Anche una buona tisana a base di salvia e camomilla può esservi d’aiuto. Per preparare una buona tazza di tisana a base di salvia e camomilla, aggiungete anche un pò di camomilla. Provate anche una tisana al carciofo che potete bere anche durante i pasti, oppure una tisana a base di semi di finocchio e rosmarino.