Bianca Guaccero copia gli outfit di Chiara Ferragni e il web la distrugge

Bianca Guaccero, la nota conduttrice è finita al centro della bufera sui social. Il motivo? E’ stata accusata di aver copiato gli outfit di Chiara.

Bianca Guaccero è una nota conduttrice italiana, la quale è stata per diversi anni al timone di uno dei programmi preferiti di Rai 2, ovvero Detto Fatto. Lo scorso anno poi a sorpresa ha fatto sapere che avrebbe lasciato e poi la decisione della Rai di cancellare proprio il programma. Ebbene, in quest’ultimo periodo la nota attrice e conduttrice è stata particolarmente sotto i riflettori. Il motivo? E’ stata molto attiva sui social dove ha condiviso diversi post, tra cui uno dove è apparsa con un look che ha subito richiamato alla mente una nota influencer, ovvero la più grande e famosa di tutte. Stiamo parlando indubbiamente di Chiara Ferragni. Ma di che cosa stiamo parlando?

Chiara Ferragni, il successo dell’imprenditrice digitale

Chiara Ferragni la conosciamo certamente tutti per essere la madre di tutte le influencer, icona di stile e di eleganza. L’imprenditrice digitale riesce a decretare una moda soltanto in pochissimi secondi, dopo aver semplicemente mostrando ai milioni di follower che la seguono il suo outfit. In questi ultimi anni, ed anche nell’ultimo periodo, la moglie di Fedez ha sfoggiato degli outfit davvero molto particolari, soprattutto sui social.

Gli outfit di Chiara

Non solo abiti cuciti appositamente per lei o appartenenti a marchi prestigiosi e lussuosi. Ne è un esempio il fatto che nei giorni scorsi si è mostrata con addosso una tutina di H&M di soli 19 euro che è tanto piaciuta ai suoi follower. Ed ancora, sempre nei giorni scorsi la moglie di Fedez si è mostrata con addosso un corpetto molto particolare, con su raffigurata la nascita di Venere. In molti pensavano che questo corpetto appartenesse ad una grande casa di moda, eppure era un capo di soli 25 euro.

Bianca Guaccero copia lo stesso corpetto di Chiara, piovono polemiche

Tornando a Bianca Guaccero, negli ultimi giorni, l’ex conduttrice di Detto Fatto è apparsa sui social con addosso lo stesso corpetto indossato in precedenza da Chiara Ferragni. Bellissima e sempre molto amata, Bianca si è mostrata sui social così, con questo outfit che non è passato inosservato. Immediata la polemica sorta sui social da parte di coloro che non hanno perso occasione per criticare Bianca, accusata di aver voluto necessariamente copiare Chiara. Molti altri però, ne hanno approfittato per fare i complimenti a Bianca ed alla sua bellezza.