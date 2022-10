Maurizio Costanzo diretto su Barbara D’Urso in tv in prima serata, il commento che fa spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo su Nuovo ha commentato il possibile ritorno in televisione in prima serata della conduttrice Barbara D’Urso alla quale ha rivolto delle bellissime parole.

Una delle conduttrici Mediaset più amate è sicuramente Barbara D’Urso le cui trasmissioni sono sempre seguite con grande affetto da moltissimi telespettatori. Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni la conduttrice potrebbe presto tornare a condurre un programma in prima serata, e proprio a tal proposito si è espresso Maurizio Costanzo utilizzando delle bellissime parole.

La rivelazione di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso

Quando si parla di Mediaset e di quelli che sono i volti principali di tale rete è impossibile non pensare a Barbara D’Urso. La conduttrice infatti fa parte di tale azienda da ormai 20 anni e proprio per tale motivo pensare a Mediaset senza un suo programma è davvero molto difficile, per non dire impossibile. Proprio nel corso dei mesi scorsi ad intervenire sulla questione è stato Pier Silvio Berlusconi rivelando che il contratto della D’Urso è stato rinnovato per le prossime stagioni. Ma non solo, a chi gli ha domandato se alla D’Urso verranno affidati anche altri programmi ecco che Pier Silvio sembrerebbe aver risposto di si precisando che nonostante non vi siano ancora dei progetti chiari è comunque sicuro che alla conduttrice, data la sua esperienza, verrà affidato un nuovo show.

Il commento di Maurizio Costanzo

Tra coloro che non perdono occasione di rivolgere alla conduttrice delle belle parole vi troviamo il noto giornalista Maurizio Costanzo. Quest’ultimo su Nuovo ha rivelato “Sono sicuro che prima o poi Barbara d’Urso tornerà in prima serata”. Costanzo ha infatti ricordato del grande successo ottenuto dalla D’Urso con La Pupa e il Secchione Show ma ha comunque voluto precisare di ritenere improbabile che su Canale 5 possa tornare Live Non è la D’Urso.

Le belle parole del giornalista per la famosa conduttrice Mediaset

Maurizio Costanzo in diverse occasioni si è espresso su Barbara D’Urso rivolgendole delle bellissime parole. Il giornalista ha infatti definito la conduttrice una donna carismatica con una grande esperienza che non perde occasione di mettere in pratica. A proposito delle critiche che spesso le vengono rivolte Maurizio Costanzo si è espresso definendole normali e sostenendo che quando si ha tanto successo è normale attirare non solo complimenti. A proposito del grande talento che contraddistingue la D’Urso ecco che Costanzo si è invece espresso definendo la conduttrice una vera esperta del settore in quanto in grado di trovare storie e personaggi da ospitare nei suoi programmi ed in grado di catturare l’attenzione dei telespettatori. Attenzione che di conseguenza le consente poi di ottenere degli ottimi ascolti.