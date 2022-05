La Pupa e il secchione, Antonella Elia una furia contro Soleil Sorge: “Tu hai …”

Nella serata di ieri è andata in scena l’ultima puntata de La pupa e il secchione, ovvero il programma andato in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso. Ad essere eliminati in prima battuta sono stati Mila Suarez e Gianmarco Onestini, perlopiù dopo aver ricevuto un voto piuttosto negativo da parte di Soleil Sorge. La nota influencer ed ex gieffina sembra che abbia commentato e dato un voto piuttosto negativo alla prova del suo ex cognato e della Pupa Mila Suarez, ovvero zero. Dopo aver ricevuto questo giudizio piuttosto imbarazzante, sembra che Mila Suarez se la sia presa con Soleil Sorge e tra di loro c’è stato un battibecco piuttosto duro. Sembra che però Soleil in qualche modo sia stata anche attaccata e criticata dalla sua collega ovvero Antonella Elia, la quale ha sottolineato come secondo lei l’ex gieffina abbia sbagliato a dare un voto così tanto basso alla coppia.



La pupa e il secchione, Soleil Sorge determina l’uscita di Gianmarco Onestini e Mila Suarez

Che tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini non ci fosse un buon rapporto lo avevamo già capito tanto tempo fa ma nella serata di ieri sembra che questo si sia concretizzato maggiormente. Ebbene, sembra che nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione, una delle prime coppie ad essere eliminata è stata quella formata da Gianmarco e Mila Suarez. Nel termine della prova decisiva Soleil sembra aver dato un voto piuttosto negativo alla coppia ed il suo giudizio ha decretato la loro esclusione dai giochi.



Il duro affronto della collega Antonella Elia

Anche Antonella Elia pare che si sia scagliata contro la collega sottolineando quanto abbia sbagliato nel dare il giudizio. “Comunque non mi piace che il pubblico critichi Mila e applauda Soleil…Non siamo mica nell’Arena dei leoni…Sta dicendo delle cose…Mi spiace ma non dovevi dargli zero…Hai esagerato”. Queste le parole di Antonella Elia. Soleil però, che non è solita non replicare agli attacchi subiti pare che abbia immediatamente risposto confermando invece che a parer suo il giudizio dato è quello che effettivamente Gianmarco e la sua compagna si meritavano.



L’attacco dell’Elia e la difesa di Federico Fashion Style

“Se ti comporti così non fai altro che essere presuntuosa ed arrogante…Mi spiace, ma è così…”. Queste ancora le parole di Antonella Elia che assolutamente non ha condiviso il giudizio di Soleil, piuttosto applaudita dal pubblico in studio. “Cosa applaudite? Non si dà zero a delle persone in una gara…E’ inutile che state lì…”, avrebbe aggiunto al Elia, rivolgendosi al pubblico. Federico Fashion Style invece sembra essersi schierato dalla parte di Soleil sottolineando come ognuno deve essere libero di dare il voto che meglio crede, senza dover necessariamente essere attaccato o criticato.