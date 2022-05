Storie Italiane, Alba Parietti fidanzata diretta con Eleonora Daniele: “Il mio fidanzato ha una …”

Da ormai diverse settimane la nota showgirl italiana Alba Parietti si trova al centro del gossip per la sua vita privata. Nello specifico sono settimane che si parla di un nuovo fidanzato nella vita della donna, ed ecco che nelle scorse ore ad intervenire sulla questione è stata proprio la diretta interessata facendo una rivelazione importante. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Alba Parietti al centro del gossip

Per i personaggi dello spettacolo e della televisione trovarsi spesso al centro del gossip è assolutamente normale. E anche Alba Parietti dopo tanti anni di carriera è sicuramente abituata a tutto questo. La nota showgirl da diverse settimane si trova al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita privata e nello specifico si è tanto parlato di un nuovo amore nella vita della mamma dell’ex gieffino Francesco Oppini. E se fino a poco tempo fa la showgirl aveva deciso di non intervenire sulla questione mantenendo il silenzio ecco che nelle scorse ore ha scelto invece di esprimere il suo pensiero ed informare i suo fan delle novità che riguardano la sua vita.

Le parole di Alba Parietti sul nuovo amore

Intervistata da Eleonora Daniele nel programma Storie Italiane in onda su Rai 1 ecco che Alba Parietti ha deciso finalmente di rispondere al gossip delle ultime settimane secondo il quale il suo cuore sarebbe non più libero ma occupato. “Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì”, queste le parole con cui la showgirl ha iniziato il suo intervento. La donna ha poi continuato rivelando di aver scelto di tutelare la sua relazione e il suo uomo non rivelando altri dettagli sul suo fidanzamento e sul compagno. A tal proposito ha precisato “Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato”. E ha poi così chiarito “Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. E’ giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto”.

Chi è l’uomo che ha rapito il cuore di Alba Parietti?

La domanda che molte persone, ormai da settimane, si stanno ponendo è sempre la stessa ovvero ‘Chi è il fidanzato di Alba Parietti?’. In realtà rispondere a questa domanda non è semplice, e questo perché sono davvero poche le informazioni trapelate sull’uomo. Nello specifico si sa che si chiama Fabio ed è “uno sportivo con un incarico importante, una persona seria e riservata”.