Pier Silvio Berlusconi compie 53 anni e Silvia Toffanin gli fa un regalo incredibile …

Ha compiuto 53 anni lo scorso 28 aprile 2022 il figlio dell’Ex presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Silvio Berlusconi. Stiamo nello specifico parlando di Pier Silvio Berlusconi che proprio in occasione del suo compleanno ha trascorso alcuni momenti di festa e spensieratezza insieme alla sua famiglia. La compagna Silvia Toffanin e i figli hanno inoltre colto l’occasione per fargli una bellissima sorpresa ma soprattutto un bellissimo regalo. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Festa in famiglia per Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno

Una festa intima tra poche persone è stata quella che ha caratterizzato il 53esimo compleanno di Pier Silvio Berlusconi. Il noto imprenditore ha festeggiato a Portofino in compagnia di poche intime persone, e a grande sorpresa è arrivato anche il padre Silvio Berlusconi in compagnia di Marta Fascina. Presente anche la compagna Silvia Toffanin, storica conduttrice di Verissimo, e i figli Matteo e Sofia. In realtà secondo quanto emerso da alcuni rumors Pier Silvio non sembrerebbe amare molto le feste ma questa è stata sicuramente una speciale festa tra poche persone.

Le parole di papà Silvio per il figlio

Pier Silvio è ormai un uomo ma per papà è solamente un ragazzo. Berlusconi infatti ha di recente rivelato che nonostante il figlio abbia compiuto 53 anni ecco che per lui è solamente un ragazzo. “Lo vedo ancora come un ragazzo, anche se è cresciuto e tiene in piedi in maniera impeccabile, in un modo assolutamente professionale, un’azienda molto complessa come Mediaset”, queste esattamente le sue parole. Silvio Berlusconi è quindi molto fiero del figlio e del suo eccellente lavoro svolto.

Il regalo di Silvia Toffanin e dei figli

Bellissimo , e costoso, il regalo di Silvia Toffanin e dei figli per papà Pier Silvio. Ma, esattamente di cosa stiamo parlando e qual è il suo costo? Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembra proprio si tratti di una bellissima auto ‘vintage’ e nello specifico una Mini Moka il cui prezzo, stando a quanto rivelato da alcuni siti web di rivendita di mezzi usati, sembrerebbe essere di 20 mila euro circa. In una delle foto pubblicate su Chi Pier Silvio tiene la mano di uno dei suoi bambini mentre bacia la compagna. Nell’altra fotografia invece Pier Silvio Berlusconi si mostra felice e sorridente all’interno della nuova auto.