Paolo Bonolis diretto su Stefano De Martino: “Lui è …”

Paolo Bonolis è conosciuto da tutti noi per essere un noto conduttore televisivo il quale vanta sicuramente una carriera ricca di grandi successi. È uno dei conduttori più amati della televisione italiana e ogni programma da lui condotto ha avuto sicuramente un grande seguito, in termini di ascolti e Share. Attualmente sta andando in onda con il programma Avanti un altro con al suo fianco l’immancabile Luca Laurenti che da oltre vent’anni è la sua spalla destra. Oltre 40 anni di grandi successi e tante soddisfazioni per Paolo Bonolis che non pensa proprio di andare in pensione. Di questo e tanto altro Paolo ne ha parlato nel corso di una recente intervista che ha rilasciato a SuperguidaTV. Ma cosa ha dichiarato nello specifico il noto conduttore? Sembra che abbia anche espresso delle bellissime parole su Stefano De Martino.



Paolo Bonolis, una carriera ricca di grandi successi e soddisfazioni

Paolo Bonolis vanta una carriera davvero molto importante che dura da oltre 40 anni. E’ certamente uno dei conduttori italiani più amati ed i suoi programmi sono sempre stati molto amati dal pubblico. Eppure Paolo nonostante lavori da tantissimi anni, non pensa di andare in pensione e di questo ne ha parlato nel corso di una recente intervista che ha rilasciato a SuperguidaTV.”Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così arrapato da stare in video. L’ho fatto per tanti anni ma ad un certo punto bisogna dire basta per non diventare grotteschi”.



Il suo erede? Paolo parla di Stefano De Martino

Ad un certo punto, poi sembra abbia parlato del futuro della TV e nello specifico il giornalista avrebbe chiesto chi secondo lui potesse essere il suo erede. È stato in questa circostanza che Paolo Bonolis ha fatto il nome di Stefano De Martino. “Il mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione“. Ad ogni modo, il conduttore sembra abbia anche aggiunto che secondo lui non sarebbe proprio il caso di trovare dei nuovi talenti sui social.



Il futuro dei suoi programmi, Paolo parla di Ciao Darwin

“Sui social possono esserci anche delle persone in gamba. Oggi coloro che sono sui social e che si propongono come persone artisticamente appetibili hanno il desiderio di andare in televisione. Non accade il contrario. La televisione ha ancora una gittata importante. Sono dell’idea che la bravura non sia determinata dal numero di visualizzazioni ricevute“. Queste le parole di Paolo che nel corso della stessa intervista pare abbia voluto parlare anche del futuro dei suoi programmi, cominciando da uno dei più amati ovvero Ciao Darwin. “Credo che prima o poi possa meritare ancora una ribalta. E’ un prodotto trasversale ad ogni epoca e molto attuale. Ha lo stesso spirito di leggerezza di Avanti un altro. E’ un prodotto estremamente complesso che mi costa fatica man mano che vado aventi con gli anni. Che sia stato però dato per defunto è una decisione soggettiva di chi l’ha scritto”.

…