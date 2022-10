Cristina Marino massacrata sui social per gli allenamenti in gravidanza, la sua risposta asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino nelle scorse ore è finita al centro di numerose critiche in quanto accusata di non saper rinunciare al fitness nonostante la gravidanza.

Bellissima, innamorata del marito e della sua bambina, e sempre in grande forma. Stiamo nello specifico parlando di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, che molto presto diventerà mamma per la seconda volta. La celebre attrice e modella anche in gravidanza non riesce a rinunciare al fitness, motivo per il quale nelle ultime ore è finita al centro di numerose critiche.

Cristina Marino incinta del secondo figlio non rinuncia agli allenamenti

Chi segue e conosce Cristina Marino sa bene quanto la celebre modella e attrice sia appassionata di fitness. Una passione che l’ha portata ad essere presidente e allo stesso tempo ambasciatrice di una piattaforma tramite la quale è solita organizzare corsi di allenamento e condividere anche delle ottime ricette fit. La piattaforma in questione si chiama Befancyfit e anche adesso che la moglie di Luca Argentero è in attesa del secondo figlio continua ad essere molto attiva. La Marino infatti nonostante la gravidanza continua ad allenarsi e a condividere questi allenamenti con i suoi fan.

La moglie di Luca Argentero al centro di numerose critiche

La bella Cristina quindi non riesce, nemmeno in questo particolare e delicato momento della sua vita, a rinunciare al fitness. Ma questa sua scelta non sembrerebbe essere stata condivisa da molti dei suoi followers. La moglie di Luca Argentero dopo aver condiviso con i suoi fan un video in cui era intenta a svolgere una serie di esercizi tonificanti con la pancia in bella vista è finita al centro di numerose critiche. Molti fan infatti le hanno rivolto delle parole abbastanza dure accusandola addirittura di non essere di buon esempio. Insomma, non sono mancate le critiche e le offese alle quali però la donna ha scelto di non rimanere in silenzio.

La risposta di Cristina Marino alle critiche ricevute

Cristina Marino per rispondere a chi le ha rivolto dure critiche ma anche offese ha scelto di condividere una storia tramite la quale ha voluto precisare di fare tutto con molta coscienza, sottolineando inoltre di essere già stata incinta. A chi l’ha accusata di essere ossessionata dal fitness la Marino ha replicato “L’allenamento non è frutto della mia ossessione, anzi. Prima di parlare, fatelo con criterio“. La bellissima attrice e modella ha poi concluso affermando che allenarsi bene e svolgere degli esercizi a corpo libero utilizzando ad esempio anche delle bande elastiche può essere considerato un ottimo modo per prendersi cura di se stessi e dei bambini che si portano in grembo. Ovviamente il tutto associato ad un corretto stile di vita e ad una sana alimentazione.