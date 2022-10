Sonia Bruganelli scrive un post e il web si commuove, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli nelle scorse ore ha condiviso sui social una bellissima fotografia di Stefano Bonolis, primogenito di Paolo, rivelando che sarebbe presto diventato papà.

Sonia Bruganelli è sempre molto attiva sui social, e proprio nelle scorse ore la celebre opinionista del GF Vip ha condiviso su Instagram una fotografia di Stefano Bonolis accompagnata da un lieto annuncio. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il lieto annuncio di Sonia Bruganelli su Instagram

Una bellissima fotografia di Stefano Bonolis con la sorellina Adele è stata quella condivisa da Sonia Bruganelli sui social nelle scorse ore. Una fotografia di un po’ di tempo fa in cui il primogenito del conduttore, nato dal primo matrimonio con Diane Zoeller, tiene tra le sue mani quelle della sorellina sui pattini da ghiaccio. Il motivo per il quale la Bruganelli, che di recente si è scagliata contro Pamela Prati, ha scelto di condividere tale foto è davvero molto dolce e nello specifico ha scelto di farlo per annunciare a tutti che il giovane proprio nella giornata di ieri, venerdì 21 ottobre 2022, sarebbe diventato papà per la prima volta.

Stefano Bonolis papà per la prima volta

“Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini“. Sono state queste nello specifico le parole scritte da Sonia Bruganelli su Instagram come didascalia alla fotografia sopracitata. E ha poi continuato affermando che Stefano Bonolis sarà sicuramente un fantastico papà. Sonia Bruganelli si è poi rivolta alla figlia Adele affermando che per la seconda volta potrà quindi provare la gioia di diventare zia. Il post condiviso sui social dall’opinionista ha molto emozionato i suoi followers che hanno avuto modo di percepire, ancora una volta, quello che è il grande affetto che lega la donna e il primogenito del marito.

Le parole di Paolo Bonolis sul figlio Stefano

Paolo Bonolis ha colto l’occasione per parlare del figlio Stefano nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo. Nello specifico intervistato da Silvia Toffanin il conduttore ha rivelato di ricevere spesso supporto da parte del figlio. Quest’ultimo vive negli Stati Uniti e proprio a tal proposito Bonolis si è divertito a prenderlo in giro sostenendo che il suo italiano è caratterizzato da un particolare accento americano. Ma non solo, lo stesso Bonolis a Silvia Toffanin ha raccontato dell’imminente nascita del nipotino, il piccolo Sebastian che per la seconda volta lo avrebbe reso nonno dopo la nascita del piccolo Theodore avuto dalla secondogenita di Bonolis e l’ex moglie Diane Zoeller ovvero la giovane Martina.