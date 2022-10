Francesco Totti sui social felice insieme ai tre figli, cosa c’è dietro quello scatto

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti nelle scorse ore ha condiviso sui social una bellissima fotografia in cui si mostra felice e sorridente al fianco dei figli, segno che i pettegolezzi non hanno compromesso il loro rapporto.

Sono ormai mesi che la famiglia Totti-Blasi si trova al centro del gossip a causa della separazione di quella che sembrava essere una delle più belle e innamorate coppie dello spettacolo. Nonostante ciò il rapporto con i figli non sembrerebbe aver subito alcun cambiamento, e a testimoniarlo sono le numerose fotografie che sia la conduttrice sia l’ex Capitano della Roma sono soliti condividere sui social.

Francesco Totti sui social insieme ai figli Cristian, Isabel e Chanel

Da ormai diverse settimane Francesco Totti è tornato ad essere molto attivo sui social dove si diverte a pubblicare diverse fotografie e video. Molte di queste lo ritraggono insieme a quelle che sono sicuramente le persone più importanti della sua vita ovvero i tre figli nati dal matrimonio con la bella Ilary Blasi. Totti infatti nei giorni scorsi ha condiviso delle fotografie insieme alla figlia Chanel mentre invece nelle scorse ore ha condiviso una fotografia insieme a tutti e tre i suoi figli. Nell’immagine in questione è possibile vedere Francesco Totti, la piccola Isabel, Cristian e Chanel tutti insieme felici e sorridenti. Un bellissimo scatto di famiglia che testimonia quanto saldo sia il rapporto tra padre e figli.

Il coinvolgimento dei figli di Francesco Totti e Ilary Blasi nel caos del divorzio

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha colto di sorpresa tutti. E proprio per tale motivo i due si trovano ormai da diversi mesi al centro del gossip. A far discutere sono anche le polemiche nate tra i due ex coniugi e che, inevitabilmente, hanno coinvolto anche i loro figli che secondo molti altro non sono che le vittime di quelle che sono le scelte fatte dai genitori. Nonostante le tantissime notizie circolate in rete nel corso degli ultimi mesi niente sembrerebbe aver alterato o compromesso il rapporto tra genitori e figli.

Il rapporto tra la nuova compagna di Totti e i figli

Nel corso delle ultime settimane Francesco Totti ha inoltre ufficializzato la storia d’amore con Noemi Bocchi. E nel corso degli ultimi giorni i due sono anche usciti allo scoperto lasciandosi fotografare vicini e non più a distanza. Ma, qual è il rapporto tra i figli dell’ex Capitano della Roma e la nuova fidanzata? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbero andare d’accordo. Infatti i figli di Totti e della Blasi hanno partecipato alla festa di compleanno a sorpresa organizzata dalla Bocchi per il padre. Ed inoltre sembrerebbe che la piccola Isabel e la secondogenita Chanel si siano anche recate a casa della Bocchi.