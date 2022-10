GF Vip, Antonino Spinalbese contro Edoardo Donnamaria, Signorini lo zittisce e lo sbugiarda

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese nel corso dell’ultima puntata del GF Vip ha accusato il concorrente Edoardo Donnamaria di avergli dato una brutta spallata in magazzino. Ma a smentire il tutto è stato poco dopo Alfonso Signorini.

Non sta sicuramente attraversando un bel momento all’interno della casa del Grande Fratello Vip uno dei concorrenti del reality ovvero Antonino Spinalbese. Il giovane nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri, lunedì 17 ottobre 2022, si è infatti trovato al centro di numerose polemiche ed inoltre non ha perso l’occasione per lanciare una grave accusa nei confronti di un altro concorrente del reality ovvero Edoardo Donnamaria. Ma esattamente cosa è successo tra i due?

L’accusa di Antonino Spinalbese nei confronti di Edoardo Donnamaria

Tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese non corre buon sangue, e se già nel corso delle scorse settimane i due avevano dimostrato di non andare molto d’accordo ecco che dal momento in cui Edoardo ha nominato Antonino tra i due è nata una vera e propria guerra. La nomination ha avuto luogo durante la puntata di giovedì scorso e nei giorni successivi Antonino si è molto avvicinato ad Antonella Fiordelisi, anche se in realtà si è poi scoperto che i due stavano semplicemente mettendo in scena un piano per far ingelosire Donnamaria. Nel corso della puntata andata in onda ieri però ha rivolto una pesante accusa all’ex protagonista di Forum e nello specifico lo ha accusato di avergli dato una spallata all’interno del magazzino. Parole che però sono state poco dopo smentite non solo da Edoardo ma anche dallo stesso conduttore del reality show.

Le parole del conduttore

Alle parole espresse da Antonino Spinalbese ecco che Edoardo ha risposto affermando di avere una particolare sensazione nei confronti dell’ex fidanzato di Belén Rodriguez ovvero che sia in realtà una persona falsa. Alfonso Signorini invece ha smentito le parole di Spinalbese affermando che non esiste alcun filmato in cui Edoardo gli dà una spallata. Parole queste che non sono assolutamente piaciute al giovane parrucchiere che visibilmente amareggiato ha dichiarato “Vabbè…E’ fortunato…”.

Possibile riavvicinamento tra Edoardo ed Antonino?

Quello che adesso molte persone, e di preciso tanti telespettatori, si stanno chiedendo è se i due giovani concorrenti del reality show potranno presto chiarirsi oppure no. In realtà al momento la risposta è no in quanto è stato proprio Antonino ad affermare di non voler avere alcun tipo di rapporto con l’altro concorrente. “Per me finisce qua…”, queste di preciso le sue parole. Edoardo però ha voluto precisare ancora una volta di non aver dato nessuna spallata al coinquilino, almeno non di sua volontà, sottolineando inoltre di essere contro ogni forma di violenza.