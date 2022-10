Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi ricorda Franco Gatti e svela un particolare che nessuno sapeva, grande commozione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Carrisi all’interno della trasmissione condotta da Serena Bortone ha ricordato, commossa, Franco Gatti a proposito del quale ha fatto anche delle particolari rivelazioni.

La morte di Franco Gatti, ovvero il celebre musicista membro del famoso gruppo musicale Ricchi e Poveri, ha colto di sorpresa tutti e allo stesso tempo ha gettato nello sconforto tutte le persone che in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo e di volergli bene. A ricordarlo nel corso delle ultime ore sono state molte persone, tra queste anche Romina Carrisi che ha anche fatto fatica a nascondere la sua emozione. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dalla giovane figlia di Al Bano e Romina?

Grande sconforto per la morte di Franco Gatti

Si è spento all’età di 80 anni nella giornata di martedì 18 ottobre 2022 uno dei componenti storici dei Ricchi e Poveri ovvero Franco Gatti. Una notizia questa che ha lasciato senza parole davvero moltissime persone e della quale diverse trasmissioni hanno parlato nel corso degli ultimi giorni. Tra queste anche Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone. A ricordare Gatti e ad esprimere nei suoi confronti delle bellissime parole è stata la figlia di Albano e Romina Power ovvero Romina Carrisi che ad un certo punto è apparsa davvero molto commossa. La giovane, che ha avuto modo di conoscere bene l’artista scomparso, ha anche fatto delle rivelazioni su Gatti. E di preciso ha raccontato di come negli ultimi anni aveva perso entusiasmo per molte cose come ad esempio la musica tanto da non aver nemmeno partecipato alle nozze della sorella Cristel a differenza di Angelo ed Angela che hanno colto l’occasione per esibirsi.

Le parole di Romina Carrisi su Franco Gatti

Sempre nel corso della stessa puntata di Oggi è un altro giorno ecco che Romina Carrisi ha continuato parlando del grave lutto che nel 2013 ha colpito Franco Gatti ovvero la morte del figlio. Un lutto dal quale riprendersi è davvero molto difficile se non impossibile, ha precisato la ragazza, che ha poi aggiunto che se anche cantare non riesce più a procurare felicità allora la migliore cosa da fare è quella di abbandonare.

Il commosso ricordo della sorella Ylenia

E’ stato a questo punto che Romina Carrisi ha poi colto l’occasione per ricordare la sorella Ylenia misteriosamente scomparsa nel nulla nel 1994. E per parlare del dolore che ha colpito la sua famiglia ed in particolare mamma Romina e papà Albano. Romina Carrisi ha sottolineato come i genitori ancora oggi cercano di andare avanti e sorridere nonostante tutto. Una forza che però, secondo la giovane, non tutti riescono a trovare. E a proposito di questo e di quanto accaduto a Gatti ha voluto chiarire “Non perché Franco fosse debole ma magari anche lui come me era un animo sensibile si vedeva dagli occhi.”