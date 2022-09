Grande fratello vip, Orietta Berti senza freni: “Ho accettato per un motivo, i soldi”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti sarà la nuova opinionista del Grande fratello vip insieme a Sonia Bruganelli. Nel corso di un’intervista, la cantante ha svelato il perchè ha accettato questo impegno.

Al via questa sera il Grande fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e giunto ormai alla settima edizione. C’è grande attesa per questa grande edizione, visto che l’identità della maggior parte dei concorrenti è ancora ignota. Una cosa è certa, ovvero che il conduttore sarà Alfonso Signorini e che al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Le due saranno le opinioniste di questa edizione del reality di Canale 5 che prenderà il via questa sera, lunedì 19 settembre 2022. Nei giorni scorsi a parlare è stata proprio lei, Orietta Berti, la quale sembra essere felice di iniziare questa avventura. Ma cosa ha riferito?

Grande fratello vip, al via il reality con Orietta Berti opinionista

Orietta Berti e Sonia Bruganelli saranno le opinioniste di questa edizione del Grande fratello vip. A parlare in questi giorni è stata proprio lei, la cantante la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Messaggero. Nel corso di questa chiacchierata, la cantante ha svelato di essere una fedele telespettatrice del programma e di guardarlo soprattutto la notte, visto che non riesce a dormire e questo non adesso, ma da sempre.

Corteggiata da Alfonso e Berlusconi, la cantante svela cosa l’ha spinta ad accettare

La cantante ha anche spiegato da dove ha origine questa insonnia, ovvero dallo shock subito tanti anni fa quando il padre è venuto a mancare per via di un incidente stradale. Orietta ha confessato di essere stata corteggiata per tanto tempo sia da Alfonso che da Piersilvio Berlusconi. Poi, sempre con la sua solita schiettezza, Orietta ha confessato il motivo che l’ha spinta ad accettare questo ruolo. Pare che Orietta abbia accettato questo ruolo di opinionista perché le sarebbero stati offerti tanti soldi.

Non solo Gf vip, grande festa per la Berti

Gli impegni di Orietta però non finiscono qui, visto che oltre al ruolo di opinionista del reality di Canale 5, Orietta sarà la protagonista di uno show tutto suo, che andrà in onda in due puntate, di cui al momento si stanno definendo i dettagli. A detta di Orietta sarà sicuramente una grande festa per poter celebrare i suoi 60 anni di carriera. Era, infatti, il 1962 quando è uscito il primo 45 giri, intitolato Non ci sarò/Franchezza.