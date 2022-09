Roberto D’Agostino lancia la bomba su Ilary Blasi ma lei controbatte immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

A Domenica In Roberto D’Agostino ha lanciato una bomba su Francesco Totti e Ilary Blasi. Sms erotici di Ilary con altri uomini. Il legale della conduttrice smentisce.

Si continua a parlare di questa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e giorno dopo giorno continuano ad arrivare delle indiscrezioni davvero shock. Dopo l’intervista dell’ex capitano della Roma, in cui sostanzialmente dice di essere stato tradito da Ilary e di aver scoperto diversi messaggi scambiati con altri uomini, è accaduto praticamente di tutto. La separazione tra i due è diventata una guerra tra Francesco e l’ex moglie e di questo se ne sta parlando in ogni trasmissione televisiva. Proprio nelle scorse ore, a lanciare l’ennesima bomba sui due è stato Roberto D’Agostino nel corso della puntata di Domenica in andata in onda ieri, domenica 18 settembre. Ma cosa ha riferito?

Francesco Totti e Ilary Blasi, è guerra tra i due ex

Nel corso della puntata di domenica 18 settembre di Domenica in, in studio è intervenuto Roberto D’Agostino, il quale ha lanciato un’indiscrezione davvero shock. Il noto giornalista nonché direttore di Dagospia, ha fatto sapere che nonostante la notizia della separazione sia arrivata soltanto pochi mesi fa, i due erano in crisi già da diverso tempo. La notizia bomba lanciata da D’Agostino però, riguarderebbe di screenshot che Francesco ha di messaggi erotici di Ilary ed anche video dell’ex moglie che prende i Rolex con il padre direttamente dalla cassetta di sicurezza.

Roberto D’Agostino parla di chat erotiche di Ilary ora in possesso di Francesco

Dopo il lancio di queste dichiarazioni shock, nelle scorse ore ha parlato il legale di Ilary Blasi, ovvero l’avvocato Alessandro Simeone. Quest’ultimo ha riferito che alla luce delle dichiarazioni fatte da Roberto D’Agostino a Domenica in, la sua assistita precisa che non esistono chat erotiche e mai sono esistite.

La smentita del legale di Ilary

Il direttore del giornale Dagospia ha ancora parlato di diversi retroscena su Francesco e Ilary, dicendo che la conduttrice lo scorso inverno, quando si è parlato per la prima di crisi, ha chiamato i suoi figli, chiedendo a Francesco di giurare di non avere alcuna storia con Noemi Bocchi e di non conoscerla. Francesco avrebbe giurato e lei poi sarebbe andata da Silvia, a Verissimo per smentire questa crisi, che però c’era.