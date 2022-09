Emma Marrone, il post per il papà che non c’è più è da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone nelle scorse ore è tornata sui social per dedicare un dolce post a papà Rosario prematuramente scomparso all’età di 66 anni da circa due settimane.

Sono trascorsi pochi giorni da quando la celebre artista italiana Emma Marrone si è trovata a dover fare i conti con un terribile lutto in famiglia ovvero la morte del padre Rosario. Ed ecco che proprio nelle scorse ore la cantante ha condiviso un post sui social che ha molto commosso tutti i suoi fan. Un post dedicato al papà recentemente scomparso. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Il post social di Emma Marrone per papà Rosario

Un particolare ed emozionante post è stato condiviso nelle scorse ore su Instagram dalla nota cantante Emma Marrone la cui famiglia nel corso delle scorse settimane è stata colpita da un gravissimo lutto. Ad andarsene improvvisamente all’età di 66 anni è stato il papà di Emma ovvero Rosario Marrone che proprio nella giornata di ieri avrebbe compiuto 67 anni. E proprio in occasione del compleanno Emma, dopo giorni di silenzio sui social, ha voluto condividere un post dedicato proprio al suo papà. Un post tramite il quale l’artista ha voluto ricordare il padre e soprattutto augurargli buon compleanno.

Il messaggio di Emma per il padre nel giorno del suo compleanno

Rosario Marrone, era questo il nome dell’amatissimo papà di Emma prematuramente scomparso circa due settimane fa. Un papà al quale l’artista era particolarmente legata tanto da condividere con lui i suoi viaggi e in alcuni casi anche il palcoscenico. Ieri Rosario Marrone avrebbe compiuto 67 anni e in occasione di questo giorno speciale la figlia ha voluto dedicargli un post su Instagram. Emma ha di preciso condiviso la fotografia della sua mano rivolta al cielo raffigurante il simbolo del rock n’ roll. Ovvero pollice, indice e mignolo all’insù. Questo simbolo veniva utilizzato dagli hippy per dire I love you. All’immagine in questione Emma ha aggiunto poche parole ovvero “Buon compleanno vecchio lupo”.

Il ricordo del viaggio a Las Vegas

Ma questo non è stato l’unico post condiviso da Emma per ricordare il suo papà. La celebre cantante vincitrice di Amici ha infatti condiviso un’altra fotografia insieme a papà Rosario per ricordare un viaggio condiviso a Las Vegas. Un viaggio assolutamente indimenticabile considerato per Emma uno dei più pazzi mai fatti. “Le cose più belle le ho vissute con te. Continuerò a farlo. Mi manchi Ros. Come l’aria“, questa la promessa fatta da Emma al suo papà che giorno dopo giorno manca sempre di più.