Lady Gaga in lacrime su Instagram dopo il concerto e poi spiega cosa è successo

Lady Gaga nelle scorse ore ha condiviso un post sui social tramite il quale ha rivelato, in lacrime, il motivo per il quale si è trovata costretta ad interrompere il concerto all’Hard Rock Stadium di Miami.

Una delle artiste più amate a livello internazionale è sicuramente Lady Gaga. Stiamo parlando della celebre cantante, compositrice e attrice statunitense apprezzata non solo per la sua voce ma anche per la grande capacità di saper intrattenere il pubblico con spettacoli incredibili. Nelle scorse ore però l’artista ha condiviso su Instagram un video in cui si mostra particolarmente provata e in lacrime. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lady Gaga in lacrime su Instagram

Si è trovata costretta a dover interrompere improvvisamente il suo concerto all’Hard Rock Stadium di Miami la celebre artista statunitense Lady Gaga. Ma esattamente per quale motivo? A spiegarlo è stata la diretta interessata nel corso delle scorse ore pubblicando un particolare video su Instagram nel quale si è mostrata in lacrime. Nel corso dell’evento Lady Gaga si è rivolta ai fan presenti all’ Hard Rock Stadium informandoli di dover interrompere per circa un minuto lo spettacolo ed invitandoli a recarsi nella parte interna della struttura. Purtroppo però un minuto non è bastato e l’artista si è trovata costretta a dover interrompere l’evento a causa del maltempo che si è abbattuto proprio su Miami.

Le parole dell’artista

Nello specifico nel video registrato all’interno del suo camerino e poi postato su Instagram Lady Gaga si è rivolta ai suoi fan affermando di aver fatto di tutto per poter proseguire con lo spettacolo ma di non averlo potuto fare a causa dei numerosi fulmini che hanno colpito proprio la zona vicina a dove era in corso il concerto. Un post molto commovente quello condiviso da Lady Gaga che non ha avuto paura di mostrarsi in lacrime e davvero molto provata per quanto successo.

Le dolci parole per i fan: “Grazie di credere in me”

La cantante ha poi condiviso una fotografia in cui, sempre con il viso segnato dalle lacrime, tiene tra le mani un mazzo di rose rosse che in precedenza le era stato lanciato sul palco da una fan. E proprio tenendo tra le mani tali fiori l’artista ha voluto ringraziare tutti i fan e tutte quelle persone che credono in lei e che le hanno mostrato il proprio sostegno. “Grazie di credere in me“, queste le parole scritte da Lady Gaga che ha poi voluto precisare che proprio questo è stato il tour più importante della sua vita. “La sicurezza prima di tutto” ha poi concluso l’artista che ha espresso ai fan tutto il suo amore ringraziandoli anche per la comprensione mostrata.