Totti, Simona Ventura posta un video di una vecchia intervista all’ex capitano e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle ultime ore si sta tanto parlando di un particolare video condiviso da Simona Ventura sui social e con protagonista Francesco Totti. Video nel quale il calciatore sembrerebbe aver rivelato il posto più strano in cui ha fatto l’amore.

Ilary Blasi e Francesco Totti ormai da diversi mesi si trovano al centro dell’attenzione mediatica a causa della fine del loro matrimonio. Molti sono stati i colleghi che nel corso delle settimane si sono espressi sulla questione, molti altri hanno invece scelto di rimanere in silenzio. Nelle ultime ore però si sta tanto parlando di un particolare video condiviso da Simona Ventura e con protagonista proprio l’ex Capitano della Roma. Un video molto divertente e non recente nel quale Totti nel rispondere ad una domanda posta dalla conduttrice ha fatto una particolare e intima rivelazione. Ma, di cosa stiamo parlando?

Le parole di Simona Ventura sulla 31esima edizione della Partita del Cuore

Si è tenuta diversi giorni fa, e di preciso il 7 settembre, la 31esima edizione della Partita del Cuore. Stiamo parlando di un famoso ed importante evento benefico al quale hanno partecipato diversi personaggi noti. A presentare l’evento è stata una delle conduttrici più amate della televisione italiana ovvero Simona Ventura la quale si è detta felice e contenta di essere tornata in televisione a parlare di calcio. La Ventura ha infatti voluto precisare di aver accettato tale incarico proprio perchè il calcio è sempre stato parte importante della sua vita. E ha poi continuato precisando che la Partita del Cuore rappresenta una perfetta combinazione tra intrattenimento e sport ma soprattutto è da considerare un evento al quale è legato un obiettivo davvero molto importante.

Il particolare video condiviso su Instagram dalla conduttrice

Alla partita del cuore era presente anche l’ex Capitano della Roma Francesco Totti al quale la conduttrice ha voluto dedicare un post su Instagram poco prima dell’evento. Simona Ventura ha colto l’occasione per condividere il video di una vecchia intervista da lei realizzata con il celebre ‘Pupone’ e nel corso della quale il noto calciatore aveva ancora una volta messo in mostra la sua simpatia ed ironia. Nello specifico nell’intervista in questione la conduttrice Simona Ventura si è rivolta a Totti ponendogli una domanda molto privata e personale ovvero in quale strano posto aveva fatto l’amore. Domanda alla quale Totti sorridendo ha risposto “In una cabina telefonica”.

Il racconto di Francesco Totti

Francesco Totti ha poi proseguito rivelando particolari dettagli sulla questione. Il ‘Pupone’ ha raccontato di aver fatto l’amore all’interno di una cabina telefonica quando abitava a San Giovanni. Il tutto sembrerebbe essere accaduto di sera intorno alla mezzanotte, momento questo in cui essere scoperti era abbastanza facile. “Sapevo che poteva passare qualcuno a portare il cane a fare la pipì, a quell’ora non è difficile” queste le parole espresse da Francesco Totti nel video di cui si sta tanto parlando.