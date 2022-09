Amici, Can Yaman messo in imbarazzo dalla Celentano, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Can Yaman, il noto attore turco è stato ospite della prima puntata di Amici di Maria De Filippi. L’attore ha vissuto attimi di imbarazzo in studio per colpa di Alessandra Celentano.

Can Yaman in questi ultimi giorni è stato particolarmente presente in tv, visto che a breve ed esattamente il prossimo 30 settembre verrà trasmessa la fiction Viola come il mare che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi. Nella giornata di sabato così, l’attore turco e la bellissima attrice siciliana sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella giornata di domenica invece, Can è stato ospite della prima puntata di Amici di Maria De Filippi. Ad un certo punto, pare che Can abbia vissuto degli attimi di imbarazzo. Ma per quale motivo?

Amici 22, in studio ospite Can Yaman

Nel corso della prima puntata di Amici, in studio è arrivato lui Can Yaman, uno degli attori più amati degli ultimi anni ed uno degli uomini più desiderati degli ultimi tempi. L’ospite, intervenuto nel corso della prima puntata dello show di Maria De Filippi pare abbia assegnato 4 maglie agli alunni che sono stati scelti dalla commissione, per sedere tra i banchi della scuola più ambita d’Italia. Ad un certo punto, come abbiamo anticipato, Can ha vissuto dei momenti di imbarazzo e la colpa pare fosse proprio di Alessandra Celentano. Ma per quale motivo?

Imbarazzo in studio per l’attore turco, tutta colpa di Alessandra Celentano

Come già anticipato, Can è intervenuto nel programma di Maria per assegnare 4 maglie ai nuovi allievi della scuola. Maria, nel presentare il suo ospite, con un velo di ironia e simpatia così come è solita fare, ha posto l’attenzione sul grande fascino dell’attore turco. Alessandra Celentano non si è lasciata sfuggire il momento ed ha dichiarato in diretta tv che proprio Can fosse il suo nuovo fidanzato, visto che in precedenza Maria aveva proprio annunciato che la maestra in questa estate 2022 avesse trovato l’amore.

I nuovi progetti di Can

Ad ogni modo, superato questo momento di imbarazzo Can ha dichiarato di essere tanto felice ed emozionato di essere li in quel momento e poi ha annunciato il prossimo impegno. L’attore infatti si trova in Italia in questi giorni per il suo nuovo progetto, ovvero El turco, la serie televisiva tv Disney +. Per portare avanti questo progetto, Can dovrà stare per ben sei mesi a Budapest ma ha rassicurato tutte che tornerà presto.