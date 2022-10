Amici, pesanti accuse a Todaro “Ecco come ti comporti”

0 SHARES Condividi Tweet

Pesanti accuse a Todaro nel corso della puntata di Amici del 30 ottobre. “Crei dinamiche strane”, l’accusa a Todaro.

Ad Amici, la tensione tra i professori e tra alcuni maestri e gli allievi continua ad essere molto alta. Nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 30 ottobre 2022 c’è stata la sfida di Gianmarco e poi una frecciatina di Emanuel Lo al suo collega. Cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto nel corso della puntata di Amici che è andata in onda domenica 30 ottobre.

Amici, tensione tra i professori della scuola

La protagonista della puntata di Amici di ieri, domenica 30 ottobre 2022 è stata particolarmente ricca di momenti di tensione. Ad inizio puntata, c’è stata una discussione piuttosto accesa tra i professori di danza. La protagonista però, questa volta non è stata Alessandra Celentano, ma Emanuel Lo. Tutto sarebbe accaduto dopo l’eliminazione di Asia, che non ha ricevuto il famoso Si da parte del pubblico per continuare a rimanere all’interno della scuola.

Emanuel Lo, le frecciatine a Raimondo Todaro

La padrona di casa subito dopo ha chiamato al centro dello studio Gianmarco che aveva ricevuto un compito direttamente da Raimondo Todaro. Quest’ultimo nei giorni scorsi era stato molto chiaro con l’allievo e gli aveva ribadito che se non avesse raggiunto un risultato piuttosto soddisfacente, sicuramente lo avrebbe messo in sfida. Così è stato. Todaro avrebbe abbassato la leva, mentre l’allievo stava continuando a ballare. Alcuni avrebbero criticato Todaro per non aver dato all’allievo il tempo di terminare la coreografia.

Cosa è accaduto nel corso della puntata del 30 ottobre?

“Potevo almeno finirla”, avrebbe detto l’allievo. Todaro avrebbe ribadito che il regolamento prevede questo, ovvero che per mettere in sfida qualcuno, bisogna abbassare la leva e fermare così l’esibizione. La vera frecciatina è arrivata subito dopo quando Emanuel Lo ha accusato Raimondo dicendo “Crei dinamiche strane”. Emanuel Lo avrebbe ribadito che Raimondo avrebbe dovuto mettere in sfida Gianmarco senza assegnargli un compito che non avrebbe fatto in modo soddisfacente, visto che ha alcune lacune nella tecnica. Emanuel ha assegnato un compito sullo stile del ballerino ma ha comunque inserito delle difficoltà. E Alessandra Celentano cosa ha dichiarato? Non ha potuto far altro che accettare la sfida, chiarendo ancora una volta il suo pensiero, ovvero essere d’accordo con Emanuel Lo.