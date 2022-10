Amici, Arisa si esibisce con Todaro, Zerbi e la Cuccarini al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Amici la professoressa Arisa si è esibita insieme al collega Raimondo Todaro lasciando un po’ tutti spiazzati e provocando la reazione di Rudy Zerbi.

Ad Amici non mancano mai le discussioni, i momenti di divertimento, le polemiche e i colpi di scena. A tal proposito è possibile dire che proprio nel corso dell’ultima puntata i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una particolare esibizione che ha visto protagonisti Raimondo Todaro e Arisa. Esibizione che ha provocato la reazione di altri due professori apparsi un po’ ‘gelosi’. Di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Raimondo Todaro e Arisa protagonisti dell’ultima puntata di Amici

Così come accaduto lo scorso anno ecco che anche nel corso di questa nuova edizione i professori sono tornati ad esibirsi nello studio di Amici. Rispetto alla scorsa edizione però non si è trattato di una sfida di ballo ma di una semplice esibizione. Ad essere i protagonisti della puntata sono stati nello specifico Raimondo Todaro e Arisa. E proprio quest’ultima ha stupito i presenti in studio, tanto da aver ricevuto numerosi complimenti.

La reazione di Rudy Zerbi

Il primo ad esprimersi sulla questione è stato il professore di canto Rudy Zerbi che si è rivolto alla collega Arisa e al professore di danza Raimondo Todaro sottolineando che durante il ballo proprio Arisa si è lasciata andare un poco troppo. Rivolgendosi al marito di Francesca Tocca ha poi affermato “Totano tieni giù i tentacoli”. Rudy Zerbi ha quindi dimostrato di essere un po’ geloso dell’affinità che Arisa e Raimondo Todaro sono riusciti a dimostrare di avere.

Le parole di Lorella Cuccarini

Ma oltre a Rudy Zerbi ecco che vi è stata anche un’altra insegnante della scuola di Amici che ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero dimostrando, anche in questo caso, un po’ di gelosia. Nello specifico proprio Todaro si è rivolto alla De Filippi affermando “La mia socia mi sta facendo la gelosa da stamattina”. Parole queste rivolte proprio alla Cuccarini che sembrerebbe aver definito ‘hot’ l’intesa mostrata da Todaro e Arisa. Proprio al termine dell’esibizione che ha visto protagonisti i due professori sopracitati ecco che Lorella Cuccarini è intervenuta cogliendo l’occasione per lanciare delle simpatiche frecciatine al collega al quale ha rivelato di aver pensato che ad un certo punto avesse anche tolto la canottiera. Parole alle quali Todaro ha scherzosamente risposto affermando che davanti a lei non è riuscito a farlo perchè gli è sembrato un po’ troppo. Intanto proprio Arisa è riuscita a lasciare tutti senza parole con la sua esibizione. Molti sono stati coloro che hanno colto l’occasione per complimentarsi con l’artista per il suo grande talento.