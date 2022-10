Da Noi a Ruota Libera, la conduttrice furiosa con il pubblico: “Avete sbagliato”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Francesca Fialdini nel corso dell’ultima puntata del programma ‘Da Noi a Ruota Libera’ si è resa protagonista di un duro sfogo dopo aver ascoltato le parole espresse dall’attrice Nancy Brilli.

Una nuova puntata del programma Da Noi a Ruota Libera è andata in onda nel corso della giornata di ieri. E proprio durante questo appuntamento con il talk di Rai 2 ecco che la conduttrice Francesca Fialdini è apparsa come non mai rendendosi protagonista di un duro sfogo. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Nancy Brilli ospite del programma ‘Da Noi a Ruota Libera’

Una particolare puntata del programma di Rai 2 ‘Da noi a ruota libera’ è andata in onda nella giornata di ieri. Proprio durante questo appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una lunga intervista rilasciata alla conduttrice Francesca Fialdini da una delle più note donne dello spettacolo e della televisione italiana ovvero la bellissima Nancy Brilli. La celebre attrice ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata e professionale svelando anche di ricevere spesso dei particolari messaggi sui social da parte di donne che lamentano di ricevere troppo spesso delle attenzioni non richieste da parte degli uomini.

Duro sfogo della conduttrice Francesca Fialdini

Le parole espresse da Nancy Brilli hanno provocato la reazione della conduttrice del programma di Rai 2 ovvero Francesca Fialdini che si è resa protagonista di un duro sfogo. La donna infatti è intervenuta sulla questione affermando che quello di cui ha parlato l’attrice ha un nome ben preciso ovvero molestie. “In tutti i campi del lavoro succede ancora… succede tanto… un No è un No non è un Si chiaro? Chiaro”. Parole molto dure quelle espresse dalla conduttrice che poco dopo è apparsa abbastanza arrabbiata per il fatto che il pubblico presente non abbia applaudito alle sue parole. La conduttrice infatti non è riuscita a nascondere tale rabbia e rivolgendosi al pubblico ha affermato “Qui ci voleva un applauso perché stiamo dicendo una cosa seria e le cose importanti vanno evidenziate!”. La conduttrice ha poi continuato precisando che nel mondo dello spettacolo ci si prende spesso delle libertà non dovute.

Il racconto di Nancy Brilli

Alle parole espresse dalla conduttrice si sono poi susseguite quelle dell’attrice Nancy Brilli che ha definito le molestie sul lavoro un malcostume che deve assolutamente finire. Nancy Brilli ha colto l’occasione di tale intervista per parlare della sua vita in ogni aspetto, e proprio la Fialdini ha voluto complimentarsi con l’attrice perchè sui social non ha paura di mostrarsi proprio per come realmente è, senza camuffare il tutto utilizzando dei banali filtri.