Ballando, Alberto Matano fa una domanda ad Alessandro Egger che scoppia a piangere, interviene Milly e blocca tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Egger è scoppiato a piangere nel corso della puntata di Ballando con le stelle, dopo la domanda di Alberto Matano. La conduttrice costretta ad intervenire.

Alessandro Egger è uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle che è cominciata solo da qualche settimana. Ebbene, Alessandro nel corso della puntata di Ballando, andata in onda ieri sera sabato 29 ottobre 2022, è tornato a parlare della sua mamma, Cristina Vittoria Egger Bertotti, con la quale sembra che non abbia avuto un bel rapporto. Le sue parole hanno sorpreso tutti ed in molti sono rimasti particolarmente stupiti dall’ascoltare le sue parole. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

Ballando con le stelle, Alessandro Egger parla del rapporto difficile con la madre

Alessandro Egger è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato 29 ottobre 2022, Alessandro è tornato a parlare della madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, con la quale ha avuto un rapporto pessimo. “Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Io credo che quando nasci sei un dono a prescindere ed io credo di non aver mai fatto niente di male”. Queste le parole dichiarate dal concorrente.

Matano interviene e fa una domanda al concorrente che rimane spiazzato

In seguito all’esibizione, è stato Matano a prendere la parola facendo una domanda al concorrente. “Quando hai detto che chi ti ha generato poi ti ha rifiutato, immagino che questo generi rabbia. Questa rabbia alberga ancora dentro di te?“. Questa la domanda posta dal conduttore de La vita in diretta ad Alessandro, che però immediatamente si è irrigidito ed ha mostrato un certo imbarazzo. A quel punto, è infatti intervenuta Milly Carlucci che ha detto “Non ce la fa a rispondere, questo è un argomento troppo troppo difficile”.

Interviene Milly Carlucci

Matano, da sempre molto sensibile immediatamente è intervenuto dicendo che non era di certo sua volontà mettere Alessandro a disagio, ma che sicuramente la sua testimonianza sarebbe potuta essere importante, proprio perchè parla di una rinascita e di una rabbia che permette di andare avanti. Questo quanto aggiunto dal giornalista de La vita in diretta. A quel punto è stato proprio Alessandro Egger a rispondere e dire “Questa rabbia a volte ti ferma ed a volte ti fa andare avanti, ma soprattutto ti fa andare avanti“.