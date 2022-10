La vita in diretta, Alberto Matano diretto sui social: “Mi hanno lasciato solo”, perchè usa queste parole

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano pubblica delle Instagram Stories, dove mostra il dietro le quinte del programma. “Mi hanno lasciato solo”.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati degli ultimi anni ed è anche uno dei più seguiti. Da anni al timone della trasmissione La vita in diretta, Alberto Matano continua ad avere ancora un grandissimo successo. La sua trasmissione, in cui parla di cronaca, attualità, approfondimento non ha concorrenza. Il conduttore continua a mietere un successo dopo l’altro e ad ospitare tanti noti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. In queste ore, però, il noto conduttore ha voluto in qualche modo scherzare sui social ed ha mostrato il dieto le quinte.

Alberto Matano a La vita in diretta, documenta il dietro le quinte sui social

Alberto Matano, da sempre molto attivo sui social, in queste ore ha voluto mostrare il dietro le quinte della trasmissione ed anche il suo passaggio in cui è apparso piuttosto solo. “Mi hanno lasciato tutti da solo”, questo quanto ha dichiarato Alberto Matano mentre cercava le sue collaboratrici. A poco a poco, i camerini si sono popolati e Matano ha mostrato tutto ciò che accade dietro le quinte.

Matano pubblica su Instagram delle stories

Ha utilizzato i social, praticamente, per elogiare la sua squadra, quella che ogni giorno scende in campo con La vita in diretta ed ha anche voluto sottolineare il suo grande successo. “Eccole qua tutte schierate… che paura! Ma vi rendete conto che io sono circondato?”, ecco le sue parole dichiarate su Instagram. Poi, sempre documentando il tutto con lo smartphone, ha lasciato una persona proprio fuori dalla porta ed ha commentato in modo piuttosto scherzoso, dicendo “Quella che mi fa più paura è lei”.

Il conduttore festeggia Mary e mostra il cast del programma più unito che mai

Non solo lavoro per Alberto, visto che proprio nei giorni scorsi si è concesso una grande serata, dopo aver condotto da una grande puntata de La vita in diretta. A documentare la serata è stato proprio lo stesso nel corso di alcune Instagram Stories. Ha così raccontato ai suoi follower di essere andato dopo l a puntata a festeggiare Mary. Si tratta di una donna che lavora con lui e che è nel cast de La vita in diretta. Questo ha voluto significare solo una cosa, ovvero che la squadra de La vita in diretta è molto unita anche fuori dallo studio.