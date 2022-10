Anna Pettinelli, una furia contro Memo Remigi: “Un molestatore”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli si scaglia contro Memo Remigi e poi fa una confessione inaspettata e dice “E’ successo anche a me”.

Anna Pettinelli nella giornata di ieri è apparsa una furia contro Memo Remigi, dopo il palpeggiamento avvenuto a Oggi è un altro giorno, ai danni della cantante Jessica Morlacchi. E’ accaduto un vero e proprio caos in Rai, dopo il comportamento tenuto da Memo Remigi in puntata e adesso a parlare sono anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, proprio come Anna Pettinelli. Ma cosa ha riferito nello specifico la nota speaker radiofonica che è apparsa una vera e propria furia nei confronti di Remigi?

Oggi è un altro giorno, Memo Remigi cacciato dalla Rai dopo il palpeggiamento alla Morlacchi

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Oggi è un altro giorno, non si fa altro che parlare di questo palpeggiamento di Memo Remigi ai danni di Jessica Morlacchi in diretta tv. Colui che era il volto fisso della trasmissione di Oggi è un altro giorno è stato inchiodato da un video e si vede perfettamente l’uomo toccare il lato B della giovane lasciando tutti completamente senza parole. Anche la stessa Rai è intervenuta sulla questione ed ha deciso di cacciare Memo senza tanti dubbi.

Anna Pettinelli si scaglia contro Memo e lancia pesanti accuse

Nelle scorse ore, a parlare è stata Anna Pettinelli, la quale ha pubblicato un post su Instagram dicendo di non aver affatto apprezzato il modo in cui Memo ha deciso di giustificarsi. “Che vuoi che sia una pacchetta? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando ?”. Queste le parole di Anna Pettinelli che si è detta certa del fatto che se nessuno avesse visto, la Morlacchi non avrebbe denunciato quanto accaduto e tutto sarebbe passato in silenzio. La speaker ha attaccato così Memo Remigi ed ha sfruttato l’occasione per confessare di essere stata anche lei in passato vittima di molestie.

La speaker una furia, poi la confessione inaspettata

“È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo…”. Queste le parole della speaker che si è mostrata piuttosto solidale nei confronti della Morlacchi. Poi un ultimo affondo a Remigi. “Le scuse non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento, il molestatore in questione nega recisamente…”.