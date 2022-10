Tomaso Trussardi sui social scrive un post ancora più al veleno di quello precedente: “Cosa mi ha detto un uomo saggio”

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi con toni duri smentisce il flirt con una dama di Uomini e Donne e si mostra sempre più vicino all’ex moglie Michelle Hunziker.

Non si fa altro che parlare di Tomaso Trussardi e di Michelle Hunziker che sembrano essere più vicini che mai. L’imprenditore in questi ultimi tempi stato al centro di diversi scoop e di indiscrezioni. Si era detto, ad esempio, che fosse molto vicino ad una dama di Uomini e Donne, notizia che è stata smentita categoricamente sui social. Pare che le parole utilizzate dall’imprenditore siano state piuttosto dure e accese, tanto che lo stesso è tornato sulla polemica.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, confermato il loro riavvicinamento?

Tomaso Trussardi continua ad essere al centro del gossip. In quest’ultimi tempi è stata parecchio sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Qualcuno aveva messo in giro la notizia secondo cui avesse una storia con una dama di Uomini e Donne. Ad ogni modo, le cose non sembrano essere così, visto che lo stesso Tomaso ha smentito la notizia e lo ha fatto pubblicando un post piuttosto duro su Instagram.

Il post di Tomaso che smentisce il flirt con una dama di Uomini e Donne

“L’orgoglio gossip, o per meglio dire il suo sottoprodotto, si unisce e tenta l’insurrezione. Un giorno un uomo molto saggio mi disse: “Quando metti insieme tante povertà di spirito, non fai una ricchezza, ma una grande miseria! Tra presunti investigatori, porri, verze e vegetali assortiti… mi state divertendo molto, continuate così. Sfigati“. Queste le parole di Tomaso scritte su Instagram, dopo le parole scritte da Amedeo Venza, esperto di gossip il quale si era detto sicuro del fatto che Tomaso frequentasse questa donna. “Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop”.

La conduttrice e l’ex marito sempre più vicini

Il giorno in cui Tomaso ha scritto il post su Instagram, si è localizzato in un hotel molto famoso sulle Dolomiti, lo stesso che è apparso in molte foto condivise dalla Hunziker. Questo andrebbe a confermare il fatto che i due sono sempre molto più vicini. “Posso dirvi che tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può accadere, questo l’ho capito con il tempo”. Queste le parole dichiarate un pò di tempo fa dalla stessa Michelle.