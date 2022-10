Selvaggia Lucarelli fa una battuta a Montesano che la gela: “Non è il momento”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli su Enrico Montesano dopo l’esibizione di sabato sera “Ai vaccini ci credevo, ora credo anche ai miracoli”.

Selvaggia Lucarelli è una delle protagoniste assolute di questa edizione di Ballando con le stelle. Nel corso dell’ultima puntata, la giornalista avrebbe parlato ad Enrico Montesano con parole del tutto inattese ed inaspettate. L’attore è tornato ad esibirsi a Ballando con le stelle, con un Cha Cha sulle note di Je sò’ pazzo di Pino Daniele in coppia con Alessandra Tripoli, ovviamente dedicato a Totò e sembra che tutti siano rimasti particolarmente stupiti da questa coreografia ed esibizione. Anche la stessa Selvaggia Lucarelli ha utilizzato delle bellissime parole.

Ballando con le stelle, Enrico Montesano lascia tutti senza parole con il suo tributo a Totò

Selvaggia Lucarelli, da sempre molto critica nei confronti dei concorrenti e non solo, nella serata di sabato 29 ottobre ha stupito. Enrico Montesano, nel corso della puntata di Ballando con le stelle ha lasciato tutti senza parole, grazie alla sua esibizione. Come già anticipato, si è esibito con un Cha cha sulle note di Je sò pazzo di Pino Daniele, dove ha ballato insieme ad Alessandra Tripoli. Una coreografia dedicata al grande Totò. La giuria è apparsa davvero felice e si è alzata in piedi.

Enrico Montesano sorprende tutti, i complimenti della giuria

Montesano, nei momenti che hanno preceduto l’esibizione ha voluto dire due parole sull’amore per la sua famiglia e poi ha parlato della felicità provata nel momento in cui sono nati i suoi nipotini. Tanti, tantissimi i complimenti arrivati da parte dei vari giudici e non solo. Il primo ad esprimersi è stato Alberto Matano. “Che Montesano sia bravo lo sappiamo, ma vorrei sapere cosa dicono di te i tuoi nipotini”. “Ha fatto una coreografia strepitosa, con tutti gli elementi azzeccati“, questo invece quanto aggiunto da Carolyn Smith. Si è poi aggiunto anche Ivan Zazzaroni il quale ha detto “Lavorare per una trasmissione importante non aggiunge nulla alla tua carriera, ma hai alzato il livello”. Del tutto inatteso ed inaspettato il commento di Selvaggia Lucarelli, che ha tirato in ballo un vecchio argomento per il quale Montesano è stato al centro delle polemiche.

Il commento della Lucarelli inatteso e inaspettato su Enrico Montesano

“Ai vaccini ci credevo già”, questa la premessa di Selvaggia Lucarelli che è stata interrotta dallo stesso Montesano che ha detto “Non è lo spazio giusto ora”. La Lucarelli però è andata avanti esprimendo il suo pensiero al riguardo. “Era solo la premessa! Ai vaccini ci credevo, ora credo anche ai miracoli, perché stai diventando uno dei miei concorrenti preferiti e lo dico con dolore! Quando arrivano grandi personaggi con una storia alle spalle è come se questo già bastasse, penso ad Al Bano che abbraccia all’ulivo. Tu invece vieni qua e vuoi dare il massimo, si vede! Poi hai anche una grande classe nel rispondere e hai sempre la misura”,