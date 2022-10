Antonella Clerici, stoccata a Masterchef: “Non è un programma di cucina”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici parla della sua vita privata e di cosa fa nel fine settimana. Poi lancia una stoccata al programma Masterchef.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate di sempre, ed anche una delle più chiacchierate. Da diverso tempo ormai, va in onda con il programma E’ sempre mezzogiorno, che ha riscosso un successo davvero straordinario. Ebbene, in questi giorni la conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, facendo una rivelazione davvero molto particolare su Masterchef. Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno lasciato tutti senza parole.

Antonella Clerici in onda con E’ sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate di sempre, va in onda tutti i giorni con un programma che ha riscosso un successo davvero strepitoso. Stiamo parlando della trasmissione E’ sempre mezzogiorno, che è seguito a La prova del cuoco. La conduttrice ogni giorni, dal lunedì al venerdì entra nelle case degli italiani, visto che la trasmissione va in onda in questi giorni. E nel fine settimana? Come trascorre il weekend la conduttrice? A svelarlo è stata la stessa nel corso di un’intervista rilasciata proprio a Tv sorrisi e canzoni.

Cosa fa la conduttrice nel fine settimana?

Come trascorre il weekend la conduttrice? Antonella ha svelato di accompagnare la figlia Maelle a cavallo il sabato mentre la domenica è solita preparare gli avocado toast per tutta la famiglia. Stando alle sue parole, nel fine settimana non è solita uscire, ma preferisce trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia e agli amici più stretti. Per questo, fa una passeggiata nel bosco, proprio dove vive e si dedica anche allo sport.

La conduttrice svela cosa pensa di Masterchef

Nel corso dell’intervista, poi, la conduttrice ha svelato cosa pensa di Masterchef e le sue parole hanno davvero lasciato tutti senza parole. “MasterChef” è una bellissima gara, ma secondo me non è un programma di cucina, è un talent, dove di cucinato vedi poco. I minuti, i secondi, il tempo che scade sono legati più ai talent e comunque a programmi montati, non in diretta come il nostro. In questo periodo della mia vita preferisco una cucina più familiare, più intima, più raccontata, che poi è l’idea da cui siamo partiti con il direttore di Raiuno Stefano Coletta nell’immaginare il programma”.