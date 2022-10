Ballando, tensione alle stelle tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, la Smith: “Non puoi fare questa domanda”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle si sono pizzicate più volte. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, come sempre si sono vissuti attimi di tensione e di forte imbarazzo. C’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Il tutto è accaduto dopo l’esibizione di Lucrezia Lando quando Dario Cassini ha fatto una confessione alla giuria. La Lucarelli avrebbe reagito a malo modo. Tra i due c’è stato uno scontro piuttosto acceso. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, scontro acceso tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

A Ballando con le stelle, nel corso della puntata andata in onda sabato 29 ottobre c’è stato uno scontro acceso tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Tutto è avvenuto nel momento in cui Lucrezia Lando si è esibita. Dario Cassini parlando con la giuria avrebbe confessato di non sentirsi giudicato in modo adeguato. Secondo lui ci sarebbero delle coppie che ballando allo stesso modo prendono comunque dei voti molto più alti. E’ stato a quel punto che la Lucarelli si è adirata, dicendogli se veramente pensa che ci siano dei ballerini al suo stesso livello.

Le parole di Carolyn, la replica di Selvaggia

L’attore non avrebbe fatto alcun nome ed a quel punto è intervenuta la Smith, che ha bloccato la Lucarelli. “Un concorrente non può giudicare altre coppie. Mi dispiace ma sei totalmente fuori posto!”. Queste le parole di Carolyn Smith. A quel punto, Selvaggia rivolgendosi alla presidentessa di giuria avrebbe detto “Non gli ho chiesto di fare nomi”. Tensione, quindi, tra le due giurate del programma. Subito dopo, è intervenuto uno storico ballerino del programma, Di Pasquale che ha consigliato “Non dare modo alla giuria di puntare sulla tua insicurezza.”

Selvaggia stupita da Enrico Montesano

Insomma, una serata davvero particolare quella di sabato 29 ottobre, quando è andata in scena la quarta puntata del programma Ballando con le stelle. Oltre ai momenti di tensione, però, come sempre si sono vissuti anche attimi di emozioni e di grande sorpresa. Uno di questi è stato quanto Enrico Montesano si esibito con una coreografia in onore di Totò lasciando tutti senza parole.