Ballando, Milly Carlucci a Gabriel Garko: “Perché non ti siedi”, Garko in grande imbarazzo: “Non posso”, la Carlucci: “Non indago!”, gelo in studio

Ieri, durante la puntata di Ballando, Milly Carlucci ha messo in grande imbarazzo Gabriel Garko per una domanda che gli ha posto

Ieri, sabato 29 ottobre, è andata in onda un’altra puntata di “Ballando con le stelle”, il fortunatissimo programma di Rai che è condotto da una sempre più brillante e ospitale Milly Carlucci. E’ evidente, da come Milly si comporta e tratta i concorrenti, che la padrona di casa tiene ad ognuno di loro, anche se approccia singolarmente in modo diverso, in base alla personalità di che si trova davanti; a qualcuno lo incoraggia, a qualcun altro lo coccola ma sempre, in ogni caso, con fare materno. Poi c’è la giuria che spesso va in contrasto sia con i ballerini e i personaggi famosi ma anche tra di loro. Insomma, un programma davvero ben condito che ogni sabato sera tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori anche se la concorrenza, quella di Canale 5 con Tu si que vales, se la gioca molto bene la serata. Infatti, dall’altra parte c’è un programma che è altrettanto ben strutturato e pensato e che piace e diverte tantissimo. Ieri sera a Ballando c’è stato un momento di grande imbarazzo a discapito di Gabriel Garko e, non volendo, a metterlo in imbarazzo è stata proprio la Carlucci. Vediamo cosa è accaduto.

Milly Carlucci fa una domanda scomoda a Grabriel Garko: “Ma perchè non ti siedi mai?”. L’attore è in grande imbarazzo

Ieri sera, Gabriel Garko, ha spiegato, con l’ausilio dei filmati, l’incidente che gli è occorso nella giornata di giovedì scorso, durante le prove e che ha messo a dura prova la sua sopportazione del dolore. L’attore, fino a ieri sera, non sapeva ancora, a seguito dell’infortunio, quali danni ha riportato il tendine ma, in ogni caso, è arrivato fasciato.

Quando, durante un momento del programma, la Carlucci si è collegata con la stanza delle stelle e ha visto che Garko non sedersi, gli ha detto così: “Lo vedo sempre in piedi ma sei sicuro che stare in piedi ti faccia bene?” E Garko le ha risposto: “Non posso sedermi.” A quel punto, la Carlucci, che non si aspettava di certo questa risposta, in grande imbarazzo gli ha detto anche ero abbastanza divertita: “Non ti puoi sedere? Allora non indago, non indago…”

Interviene l’autore del programma e spiega alla Carlucci il motivo del disagio di Gabriel Garko

Dopo questo momento di imbarazzo e divertimento, gli autori hanno spiegato il motivo alla Carlucci che ha commentato così: “Ah! Hai fatto la puntura! Ho capito tutto, arrivo dopo con l’ultimo treno.”