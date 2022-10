Tale e Quale, Carlo Conti al veleno contro Alessandra Mussolini e lei risponde e lo mette a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show ad Alessandra Mussolini è stata affidata l’imitazione della zia Sophia Loren motivo per il quale l’ex Parlamentare è apparsa abbastanza in difficoltà, tanto da aver chiesto al conduttore la possibilità di modificare la sua esibizione.

A Tale e Quale Show non manca mai il divertimento ma nemmeno le polemiche. Nello specifico nel corso dell’ultima puntata a rendersi protagonista di una piccola polemica è stata Alessandra Mussolini. A quest’ultima è stata assegnata l’imitazione di una celebre artista italiana ovvero Sophia Loren e nonostante l’ex Parlamentare abbia provato a rifiutarsi alla fine ha dovuto comunque dire si spinta dalle parole espresse dal conduttore Carlo Conti che non ha perso l’occasione per lanciarle una chiara frecciatina. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il rifiuto di Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show

Sono stati giorni difficili per Alessandra Mussolini alla quale è stata affidata l’imitazione di una celebre artista italiana ovvero Sophia Loren. Come molti sapranno quest’ultima è proprio la zia della Mussolini che per tale motivo si è inizialmente rifiutata di imitarla. L’ex Parlamentare nel corso dei giorni scorsi si è espressa affermando di avere avuto un vero e proprio crollo emotivo. Il motivo del suo rifiuto? La Mussolini si è giustificata affermando che la zia in quel film era uguale alla sua mamma. Nello specifico Alessandra ha rivelato che tre donne sono per lei gli amori della sua vita e queste sono proprio la zia Sophia, la madre e la nonna. “Zia in quella foto che aveva 26 anni era identica a mamma. Quindi è un fatto mio che non ce la faccio”, ha poi aggiunto.

La frecciatina di Carlo Conti

Alessandra Mussolini ha quindi sperato fino all’ultimo minuto che potessero presentarle un piano B. Ma così non è stato. Il conduttore alla sua richiesta ha infatti riposto di no e ha poi aggiunto “Dalla mia amica Barbara d’Urso l’hai fatta, perché qua no? Se non imiti Sophia Loren arriverai ultima in classifica, ora io saluterò Alessandra Mussolini e darò il benvenuto a Sophia Loren… O a Alessandra Mussolini, se deciderai di scendere in pista senza imitarla“.

La risposta di Alessandra Mussolini

Come ha risposto Alessandra Mussolini alle parole di Carlo Conti? L’ex politica e celebre personaggio televisivo italiano ha risposto affermando che in realtà in quel caso, e quindi quando ha imitato la zia a Domenica Live, ha dovuto solamente indossare una parrucca e nulla di più.