Memo Remigi, una giornalista lo difende “Quanto siete ipocriti”

Memo Remigi è finito al centro delle critiche dopo quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Una giornalista scende in campo e la difende.

Memo Remigi sta vivendo un momento piuttosto difficile e complicato della sua vita e della sua carriera. Il cantante, infatti, è finito al centro di una vera e proprio bufera ed è stato allontanato dal programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Il motivo? Ha palpeggiato Jessica Morlacchi in diretta e lo è visto da un visto che poi è diventato virale. La Rai è intervenuta in difesa della cantante ed ha allontanato il cantante. Nei giorni scorsi, è intervenuta la giornalista Caterina Collovati, in difesa del cantante e compositore. Ma cosa ha dichiarato?

Memo Remigi, dopo l’accaduto sta vivendo un momento molto difficile

Memo Remigi in questi giorni sta attraversando un momento davvero difficile. Dopo il palpeggiamento ai danni di Jessica Morlacchi, presenza fissa di Oggi è un altro giorno, il cantante è stato allontanato ed ovviamente per lui sono arrivate davvero tantissime critiche.

La giornalista Caterina Collovati scende in sua difesa

Tra i tanti messaggi di critiche, la giornalista Caterina Collovati è scesa in campo in sua difesa e lo ha fatto condividendo un lungo post su Instagram. “Mi rifiuto di vedere del torbido in quella mano rugosa, dopo aver cinto la vita della collega per la posa imposta dalla scena, cade avvizzita lungo il fianco della cantante”. Queste le parole dichiarate dalla giornalista.

Ad ogni modo, si tratta di una sola voce fuori dal coro, visto che tutti hanno riservato all’80enne delle dure parole. L’artista, dal canto suo ha tentato di giustificarsi più volte, si è scusato nel momento in cui gli è stato consegnato il Tapiro d’oro da Striscia la notizia. “Ho fatto un grave errore e lo riconosco”. Queste le parole di Memo. “Mi sento un pirla per quello che ho fatto e voglio approfittare per fare delle scuse a Jessica, a Serena, al pubblico e alla Rai. Mi sono sempre comportato in maniera pulita e decente”.

Le parole della Collovati

Dopo queste parole, la Collovati ha aggiunto ancora dell’altro. “Quanta ipocrisia e moralismo inutile, un paese che non sa difendere le donne da uomini che maltrattano, da uomini che stuprano, ma sa benissimo umiliare le persone perbene”.