Memo Remigi, Jessica Morlacchi gli muove una forte accusa: “Come si è comportato dopo quel brutto gesto”

Memo Remigi è stato cacciato dalla Rai dopo quanto accaduto con Jessica Morlacchi. Ecco le parole della cantante.

Un vero e proprio caos quello che sta accadendo in casa Rai, tra Memo Remigi e l’azienda, ma soprattutto tra Memo e Jessica Morlacchi. I due facevano parte del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, ma dopo quanto accaduto, Memo non fa più parte del cast. Ad annunciare questa novità è stata la stessa conduttrice, Serena che ha spiegato che già dallo scorso lunedì Remigi non presenzierà più alle puntate, perchè escluso dal cast. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire cosa è accaduto.

Memo Remigi cacciato da Oggi è un altro giorno

Memo Remigi, dopo il gesto nei confronti della Morlacchi è stato allontanato dalla Rai. A far sapere ciò, è stata la stessa conduttrice Serena Bortone, la quale ha dichiarato “Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro”. Queste le parole della conduttrice che ha spiegato così cosa è avvenuto in questi giorni. L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì e tutti hanno potuto vedere che cosa è accaduto nello studio di Oggi è un altro giorno. Memo Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi e quest’ultima ha tentato più volte di togliere la mano del collega.

La Rai allontana Remigi dal programma

Remigi di sarebbe giustificato dicendo di non aver avuto secondi fini e che è stato sicuramente un gesto involontario. “Io cercavo di sistemare il microfono che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, non sono mai stato questo tipo di persona“. Queste le parole dichiarate da Memo Remigi e che però non hanno per nulla convinto.

La risposta di Jessica

Non è targata ad arrivare anche la risposta di Jessica la quale si è detta piuttosto dispiaciuta. “Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne”. Anche la Rai ha preso le distanze da quanto accaduto ed ha risolto il contratto che prevedeva proprio la partecipazione dell’uomo al programma condotto da Serena Bortone per aver messo in atto un comportamento in violazione del codice etico dell’azienda.