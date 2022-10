Jessica Morlacchi, Selvaggia Lucarelli la asfalta: “Ecco chi è lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli parla di Jessica Morlacchi e l’accusa di aver riso quando Iva Zanicchi le ha dato della troia.

Mentre continua ad esserci una vera e propria polemica in seguito al palpeggiamento di Memo Remigi ai danni di Jessica Morlacchi a parlare è stata anche Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha ricordato un episodio che è stato proprio a cuore e che sarebbe accaduto in queste settimane. Pare che la giornalista abbia pubblicato Un Tweet parlando di questi gravi fatti che sono avvenuti lo scorso venerdì a oggi è un altro giorno aggiungendo poi il suo commento. Ma cosa ha dichiarato?

Memo Remigi allontanato dalla Rai dopo il palpeggiamento ai danni di Jessica

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Memo Remigi è stato allontanato dalla Rai e dopo il palpeggiamento ai danni di Jessica Morlacchi. A parlare in queste ore è stata Selvaggia Lucarelli la quale ha pubblicato un tweet, parlando di questi fatti molto gravi avvenuti nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Selvaggia Lucarelli parla di Jessica Morlacchi e ricorda un episodio con protagonista anche Iva Zanicchi

“Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di come mi ha definita la Zanicchi o di Morgan? Solidarietà”. Queste le parole che sono state scritte da Selvaggia Lucarelli nel tweet facendo riferimento ad un episodio specifico in cui la Zanicchi è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno per commentare le offese sessiste che aveva rivolto proprio alla stessa Lucarelli a Ballando con le stelle. Stando a quanto riferito da Jessica Morlacchi, quindi quest’ultima avrebbe in qualche modo sminuito le molestie seppur verbali di Iva Zanicchi ai suoi danni.

Cosa sta accadendo in casa Rai?

Per chi non sapesse che cosa è accaduto in questi giorni tra Jessica Morlacchi e Memo Remigi, vi anticipiamo che nella giornata di ieri è arrivata proprio la notizia della sospensione del contratto dell’uomo che è stato un volto fisso di Oggi è un altro giorno per tanti anni. Le telecamere hanno ripreso la mano di Memo Remigi scivolare proprio sul fianco della 35enne e finire poi sul suo fondoschiena. Questo episodio è stato condannato dalla presentatrice Serena Bortone.