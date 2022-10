Eros Ramazzotti, la dedica di Michelle Hunziker per il suo compleanno fa emozionare tutto il web

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti compie gli anni. Compleanno speciale per il cantante. Le sue parole per il nipotino in arrivo.

Eros Ramazzotti a breve, tra qualche mese diventerà nonno. La figlia Aurora è infatti in dolce attesa di un maschietto che nascerà a gennaio. E’ stato proprio il cantante che al settimo cielo ha parlato del nipotino in arrivo e lo ha fatto nel corso di un’intervista. Eros ha compiuto gli anni e tra i tantissimi messaggi, non è passato inosservato quella dell’ex moglie. La futura nonna, invece, Michelle Hunziker gli ha fatto una dedica davvero speciale per il suo compleanno. Ma cosa ha scritto?

Eros Ramazzotti ha compiuto gli anni ed ha soffiato ben 59 candeline. Un traguardo molto importante per il cantante che il prossimo anno compirà ben 60 anni. Il compleanno appena trascorso è stato davvero molto felice e sereno, visto che a breve diventerà nonno per la prima volta. La figlia Aurora Ramazzotti è in attesa di un maschietto. Nel corso di un’intervista, il cantante ha parlato del nipotino in arrivo.

Le parole di Eros sulla figlia Aurora e il nipotino in arrivo

“Mia figlia è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno, Goffredo Cerza, è un esempio”. Queste le parole dichiarate dal cantante nel corso di un’intervista, esprimendo delle parole davvero molto belle nei confronti della figlia e del suo compagno. Poi, sempre nel corso dell’intervista, Eros ha parlato anche del nipotino, aggiungendo dei dettagli sul futuro ed ha confessato di avere in mente già un regalo da fargli. “Una gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto educare, non sarò solo il nonno che vizia“. Queste le parole dichiarate da Eros.

Gli auguri speciali di Michelle Hunziker

Intanto, sui social in tanti hanno voluto fargli gli auguri, alcuni anche in modo speciale. Michelle Hunziker, ad esempio, ha voluto fare all’ex marito una dedica davvero speciale. “Auguri Erosetto, ti voglio bene”. Queste le parole di Michelle, apparse anche a corredo di una bellissima foto dove i due appaiono insieme e molto felici.