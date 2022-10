Ambra fa una battuta sulla casa che occupa, la proprietaria della casa le risponde sui social umiliandola

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini e Silvia Slitti, è ancora guerra a distanza. L’attrice prende in giro l’ex moglie di Pazzini, lei risponde sui social.

E’ ancora scontro tra Silvia Slitti e Ambra Angiolini. Le due donne hanno litigato fino a pochi giorni fa e continuano a lanciarsi delle frecciatine piuttosto dure. L’ex moglie di Giampaolo Pazzini, in queste ore si è scagliata ancora una volta contro la nota attrice. Il motivo? L’attrice sarebbe stata accusata di vivere ancora nella sua abitazione milanese, nonostante il contratto sia scaduto da un pò di tempo. Pare che ci sia anche un documento di sfratto. Ciò nonostante, Ambra nei giorni scorsi ha lanciato una frecciatina alla wedding planner e quest’ultima ha lasciato un commento. Ma come stanno davvero le cose?

Silvia Slitti si scaglia ancora una volta contro Ambra Angiolini

Silvia Slitti è l’ex moglie di Giampaolo Pazzini, la quale tempo fa ha affittato una casa a Milano alla nota attrice Ambra Angiolini. Ebbene, Silvia in questi giorni si è scagliata contro l’Angiolini, accusandola di essere rimasta nella sua casa milanese oltre i termini stabiliti dal contratto e di aver anche preparato un documento di sfratto.

Ambra nega e fa una battuta, la Slitti lancia nuove accuse

A far tornare questa vicenda sotto i riflettori, in realtà è stata la stessa Ambra, la quale ha rilasciato un commento, proprio nel corso di una conferenza stampa per X Factor 2022, dove l’attrice è impegnata come giurata. Ambra aveva commentato l’utilizzo del brano intitolato T’Appartengo da parte della Ministra Bernini, dicendo “Peccato che io non abbia mai avuto soldi da quella canzone, mi sarei potuta comprare delle case”. La sua battuta ovviamente non è passata inosservata, visto che ha fatto riferimento proprio alla vicenda che la vede contrapposta alla Slitti. Quest’ultima, sembra aver commentato la frase della Angiolini dicendo “Era meglio, così magari non stava a casa nostra”. Tanti i commenti arrivati sotto il post dell’ex moglie di Pazzini. In molti pare che le abbiano chiesto delle novità, tanto che ad un certo punto la stessa ha risposto “Comunque si, rispondo qua a tutti i vostri messaggi…si è ancora a casa nostra. E’ una situazione folle. E si è la verità. E si non ha vergogna”.

Di che abitazione si tratta?

Questa abitazione dove l’attrice vive attualmente insieme alla figlia, pare che fosse state affittata proprio da Massimiliano Allegri, il suo ex compagno. In seguito alla fine della relazione, Ambra ha continuato a viverci, nonostante comunque il contratto di locazione fosse solo per 10 mesi, con scadenza nel mese di giugno 2022. Gli avvocati di Ambra avevano smentito le accuse. Eppure, durante una puntata di Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano, era stato mostrato il documento dello sfratto, sul quale compare il nome di Allegri, che è l’intestatario del contratto di locazione che sembra essere scaduto lo scorso 30 giugno.