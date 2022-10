Storie italiane, Eleonora Daniele gelata dalla battuta dell’ospite e poi lo blocca con una frase che non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

A Storie Italiane, la padrona di casa rimane senza parole dopo la battuta dell’ospite, il cugino dell’ex postina. La conduttrice rimane perplessa, poi interrompe il collegamento.

Nella giornata di ieri, come sempre, è andata in onda una nuova puntata di Storie italiane, il programma piuttosto noto e amato della televisione italiana, condotto da Eleonora Daniele. Ad un certo punto della puntata, un ospite della puntata avrebbe fatto una battuta piuttosto strana, tanto da lasciare la stessa padrona di casa senza parole. Ma cosa è accaduto in studio? Facciamo un pò di chiarezza.

Storie italiane, Eleonora Daniele rimane perplessa davanti al suo ospite

Nel corso della puntata di ieri di Storie Italiane, andata in onda venerdì 28 ottobre 2022, ad un certo punto è accaduto qualcosa che ha lasciato senza parole la conduttrice Eleonora Daniele. La battuta dell’ospite non è stata particolarmente gradita dalla conduttrice che non ha nascosto l’imbarazzo. Nel corso della puntata, Eleonora Daniele ha dedicato tanto spazio alla cronaca nera e nello specifico ha dato alcuni aggiornamenti sul caso dell’ex postina, una vicenda che sta tenendo col fiato sospeso gli italiani.

Il cugino dell’ex postina fa una battuta e lascia senza parole la conduttrice

Ad un certo punto, in diretta tv è intervenuto il parente della donna, che è rimasto in collegamento per diverto tempo, raggiunto da Roberta Spinelli, l‘inviata della trasmissione di Rai 1. La conduttrice tentava di chiudere, perchè il tempo a disposizione era praticamente finito. Il parente, però, ha continuato a parlare e ad un certo punto ha poi fatto una battuta che ha lasciato tutti perplessi. “Posso parlare? Come nella pubblicità del gelato…”.

Eleonora Daniele irritata dalla battuta dell’ospite, chiude il collegamento

Eleonora, è rimasta per un pò in silenzio parecchio perplessa, facendo intendere di non aver capito a cosa l’uomo si riferisse. La padrona di casa avrebbe fatto parlare l’ospite ancora un pò. Poi alla fine avrebbe detto : “La battuta sulla pubblicità del gelato non l’ho capita, magari me la spieghi un’altra volta. Grazie per essere intervenuto”. A quel punto, l’uomo avrebbe risposto “Tu, Eleonora, sei troppo giovane per saperlo. Negli anni Sessanta c’era uno spot pubblicitario molto divertente su un gelato in cui Rita Pavone chiedeva: posso dire una parola?. Rita Pavone diceva: c’è un gelato là, che mi fa gola”. Queste le parole del cugino dell’ex postina. A quel punto Eleonora Daniele è andata su tutte le furie ed è apparsa parecchio irritata dicendo “Va bene, grazie, ma siccome stiamo parlando di un caso di cronaca, le battute ci piacciono di meno”. Dopo questa precisazione, poi, la padrona di casa ha interrotto il collegamento.