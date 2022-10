I Soliti ignoti, concorrente si arrabbia e Amadeus resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus rimasto senza parole dopo lo sfogo dell’anziana signora. Ecco cosa è accaduto.

Come sempre è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti il programma condotto da Amadeus. Nel corso della puntata di ieri giovedì 27 ottobre 2022, i concorrenti sono stati nonna Angela e il nipote Giovanni, entrambi provenienti dalle Marche. I due sono stati piuttosto bravi per tutta la durata del gioco e sono arrivati anche alla fase finale, ovvero quella del parente misterioso con una cifra piuttosto importante ovvero circa €48. 000. È stato però proprio in quel momento che è accaduto qualcosa di inatteso e inaspettato che ha lasciato lo stesso Amadeus davvero spiazzato e senza parole. Facciamo un po’ di chiarezza.

I soliti ignoti, concorrenti la nonna Angela e il nipote Giovanni

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri giovedì 27 ottobre 2022, i concorrenti sono stati la nonna Angela e il nipote Giovanni provenienti dalle Marche. Entrambi sono riusciti a fare una buona gara e sono arrivati anche allo step finale con una cifra piuttosto importante ovvero, circa €48.000.

Risposta sbagliata, nonna va su tutte le furie

Nel momento in cui però bisognava abbinare ad uno degli otto ignoti la ragazza entrata in studio come parente misterioso, la nonna ed il nipote hanno indicato il numero 7. Dopo qualche secondo hanno avuto una brutta delusione ovvero hanno capito che la giovane donna era la figlia dell’ignoto numero 1. E’ stato in quel momento che la nonna ha letteralmente perso la pazienza.

La nonna sbotta e lascia Amadeus senza parole

“Posso dire una cosa? Anche se l’ignoto numero 1 non l’ho preso in considerazione, per colpa di quegli occhiali maledetti che porta non lo si è visto bene”. Queste le parole di nonna Angela che ha lasciato senza parole Amadeus.” Quegli occhiali hanno dato tanto fastidio e l’ignoto non si è visto bene per niente!”, ha aggiunto la nonna, asserendo che però all’inizio li aveva tolti. Amadeus, un pò spiazzato davanti a queste parole della donna, avrebbe detto “Non andare a picchiarlo ora“. Dopo aver espresso le sue parole, poi, la nonna si è calmata ed è tornata a sorridere.