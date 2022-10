Gf Vip, Orietta Berti zittisce la Bruganelli: “Questo non va detto”

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati è stata duramente attaccata dalla opinionista Orietta Berti per il fatto che si definisca DIVA.

Pamela Prati continua ad essere una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello vip. Ebbene, sembra proprio che nel corso della puntata di ieri sera, per lei ci sono stati dei momenti piuttosto duri e di forte tensione. Nello specifico, c’è stato un duro botta e risposta tra la nota showgirl e il conduttore Alfonso Signorini. Sul finire della puntata poi, il conduttore ha dato il via così alle nomination ed ha lanciato un avvertimento ai concorrenti. Per la diva del Bagaglino non è stata però una serata facile tra una nomination e l’altra e ad un certo punto è stata anche criticata dalla opinionista Orietta Berti. Ma cos’è accaduto nello specifico?

Grande fratello vip, serata non facile per Pamela Prati

Per Pamela Prati non è stata di certo una serata facile quella di ieri, visto che ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Orietta Berti ed ha discusso anche con il conduttore Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo sul finire della serata ha dato il via alle nomination, ma ha lanciato una avvertimento ai vipponi chiedendo di dare delle motivazioni in serie. Subito dopo il conduttore ha interpellato Pamela Prati che ha nominato Nikita per il fatto che nei giorni scorsi quest’ultima le abbia dato della Diva datata. “Grazie a Dio sono viva e vegeta…”, ha dichiarato ancora Pamela. È stato subito dopo queste parole che è intervenuta dapprima Sonia Bruganelli dicendole “Se rimani dentro casa a fare la diva a questo punto non ti riconosce nessuno…”.

Scontro tra Orietta e Pamela

A quel punto, è intervenuta poi Orietta Berti che è andata giù in modo anche piuttosto pesante nei confronti della Prati. “Adesso diciamo le cose come stanno…Non usiamo la parola diva perchè offendiamo le vere dive…Allora cosa diciamo di Sophia Loren? Di Gina Lollobrigida? Ragazzi…Eh sù…Diciamo le cose come stanno…”. Queste ancora le parole della Berti che nel corso della puntata si è anche scagliata contro Antonella Fiordelisi. La cantante avrebbe ribadito che una delle dive che abbiamo avuto in Italia è sicuramente Mina.

Botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Pamela Prati

A quel punto la showgirl, che non ha gradito l’intervento della cantante, avrebbe sottolineato il fatto che molto probabilmente forse sta a loro molto antipatica. “Ma quanto sto antipatica alle due opinioniste? Abbastanza…Sonia eri tanti carina anni fa…Orietta ti ho sempre apprezzata…”. Sonia avrebbe ribadito il fatto che non si tratta di una questione di antipatia. “Ma non è questo il punto dai…Non ti sto attaccando…E’ solo che a volte esageri questo aspetto da ‘diva’…”. Questo quanto ribadito dalla Bruganelli alla Prati che però ha confessato di rimanerci male.