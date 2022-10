Pomeriggio 5, Barbara D’Urso in grande imbarazzo su Memo Remigi, poi dice una frase che fa calare il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Il caso Memo Remigi continua a far discutere ancora molto, ma nonostante ciò la conduttrice Barbara D’Urso ha preferito mantenere il silenzio sulla vicenda mostrando tutto il suo imbarazzo.

Continua a far parecchio discutere la vicenda che vede protagonista il celebre artista italiano Memo Remigi finito nel corso degli ultimi giorni al centro di una grossa bufera mediatica. Il celebre cantante italiano è stato infatti accusato di aver toccato il fondoschiena all’artista Jessica Morlacchi, motivo per il quale la RAI ha annullato il suo contratto. Del caso si è discusso nel corso di una delle puntate di Pomeriggio 5 e se da una parte sono stati tanti coloro che si sono schierati dalla parte della Morlacchi ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi ha colto l’occasione per difendere Remigi.

Memo Remigi al centro di una grossa polemica

Emidio Remigi, noto a tutti semplicemente con lo pseudonimo Memo Remigi, nel corso degli ultimi giorni è stato travolto da una vera e propria bufera mediatica. L’artista è stato accusato di aver toccato durante una delle puntate di ‘Oggi è un altro giorno’ il fondoschiena di Jessica Morlacchi. Una vicenda questa che ha destato parecchio scalpore e che ha coinvolto in modo particolare la RAI che è subito intervenuta annullando il contratto dell’artista con la rete televisiva in questione. Molte le trasmissioni che si sono occupate, nel corso degli ultimi giorni, di commentare la vicenda. E tra queste vi troviamo anche Pomeriggio 5 ovvero il celebre programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso che però sulla questione ha preferito mantenere il silenzio dati i trascorsi tra lei e l’artista coinvolto nella polemica.

Il commento degli ospiti di Pomeriggio Cinque

Abbastanza duro il commento espresso sulla questione da alcuni degli ospiti presenti nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso che invece si è espressa affermando “Come potete immaginare io evito di parlare di Memo Remigi…”. Tra coloro che si sono espressi duramente vi troviamo ad esempio Michele Cucuzza che ha condannato il gesto fatto da Memo Remigi precisando inoltre di essere rimasto abbastanza sorpreso per quanto accaduto dato che ha rivelato di conoscere abbastanza bene l’artista motivo per il quale non riesce a capire come possa aver fatto una cosa del genere.

Samantha De Grenet dalla parte di Memo Remigi

A mostrare invece il proprio sostegno nei confronti del cantante è stata Samantha De Grenet che ha voluto precisare che sicuramente quello fatto da Memo Remigi è stato un gesto scortese e poco elegante. La nota conduttrice televisiva però ha voluto chiarire “Succede però molto spesso che nel mondo dello spettacolo quando si crea un bel rapporto prima della messa in onda ci si tocca…” e ha definito quanto accaduto tutto una vera e propria esagerazione.