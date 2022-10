Tale e Quale Show, Antonino imita la Bertè, la reazione della giuria è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spadaccino nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show si è cimentato nell’imitazione di Loredana Bertè lasciando tutti i presenti senza parole.

Antonino Spadaccino è uno dei protagonisti assoluti di questa nuova edizione di Tale e Quale Show, e anche nel corso della puntata andata in onda nella serata di venerdì 28 ottobre l’artista è riuscito a sorprendere il pubblico a casa ma anche i giurati in studio. L’ex volto di Amici si è divertito ad imitare una famosissima artista italiana ovvero Loredana Bertè, e fin dal suo ingresso in studio è riuscito a lasciare tutti a bocca aperta. Ma, in che modo i giurati hanno commentato la sua esibizione?

Antonino Spadaccino grande protagonista di Tale e Quale Show

Uno dei concorrenti più apprezzati e acclamati di questa nuova edizione di Tale e Quale Show è sicuramente Antonino Spadaccino. Il celebre artista, diventato particolarmente noto al pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, puntata dopo puntata riesce sempre di più ad entrare nel cuore dei giurati e dei telespettatori. Lo stesso è accaduto anche in occasione della puntata andata in onda nella serata di ieri, venerdì 28 ottobre. Puntata nel corso della quale l’artista ha portato sul palco l’imitazione di una celebre cantante italiana ovvero Loredana Bertè. Le aspettative della giuria e del pubblico erano abbastanza alte ma è possibile dire che la realtà ha superato di molto tali aspettative. Il pubblico infatti alla fine dell’esibizione si è tutto alzato in piedi applaudendo l’artista, e anche i giurati non hanno perso l’occasione per sottolineare ancora una volta quanto Spadaccino sia bravo.

Le parole della giuria su Antonino Spadaccino

L’esibizione di Antonino Spadaccino ha lasciato davvero tutti senza parole. I giurati si sono rivolti all’artista esprimendo il proprio stupore ad esempio Giorgio Panariello ha affermato “Siamo qui che ci siamo guardati, ora non so che ne pensa Malgioglio, noi abbiamo pensato “Porca miseria”. Quando sei entrato, l’effetto è straordinario, bravo”. Loretta Goggi ha rivelato di essere rimasta completamente senza parole.

Il commento di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è sempre abbastanza dura nell’esprimere i suoi giudizi, e lo sa bene ad esempio Valeria Marini. Proprio in occasione dell’esibizione che ha visto protagonista Spadaccino ecco che il giurato si è espresso affermando di essersi rifiutato di guardare il cantante vestito da Bertè. Cristiano Malgioglio ha comunque voluto precisare di aver apprezzato l’esibizione del cantante di Amici al quale si è rivolto complimentandosi per come ha cantato. Nonostante ciò ha comunque voluto rivolgere all’artista un consiglio ovvero quello di non accettare più di esibirsi imitando personaggi femminili.