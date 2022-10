Tale e Quale Show, Izzo-Paolantoni e Cirilli imitano i Tre Tenori, il commento di Malgioglio diverte tutto lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show a colpire in modo particolare la giuria dello show di Rai 1 è stata l’esibizione di Paolantoni, Cirilli e Biagio Izzo. Esibizione a proposito della quale si è espresso anche Malgioglio in modo duro ma divertito.

Una nuova ed incredibile puntata di Tale e Quale Show è andata in onda nella serata di ieri, venerdì 28 ottobre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere alla simpatica esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che insieme a Biagio Izzo si sono divertiti ad imitare i Tre Tenori. Esibizione giudicata da Cristiano Malgioglio in modo abbastanza duro.

Paolantoni, Cirilli e Biagio Izzo imitano i Tre Tenori a Tale e Quale Show

A Tale e Quale Show i concorrenti non smettono mai di stupire il pubblico e i giudici. Tra coloro che possono essere considerati i protagonisti della puntata andata in onda nella serata di venerdì 28 ottobre 2022 vi troviamo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che insieme ad un altro celebre personaggio ovvero Biagio Izzo si sono impegnati nell’imitare tre famosissimi ma soprattutto importantissimi artisti ovvero i Tre Tenori José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Una sfida davvero difficile che però Paolantoni e Cirilli hanno accettato servendosi anche dell’aiuto di Biagio Izzo. I tre hanno portato sul palco il brano ‘O Sole Mio’ e hanno anche colto l’occasione per far sorridere il pubblico rendendosi protagonisti di un simpatico scambio di battute.

Il giudizio espresso dai giudici dello show di Rai 1

L’esibizione che ha visto protagonisti Cirilli, Paolantoni e Izzo è stata davvero sorprendente. Ovviamente imitare i tre tenori non era assolutamente facile ma i tre sono comunque riusciti a stupire non solo i telespettatori ma anche il pubblico a casa. Come hanno giudicato la loro esibizione i giudici del programma condotto da Carlo Conti? In realtà la giuria ha fatto davvero fatica a non sorridere. Il primo ad esprimersi è stato Giorgio Panariello che si è rivolto a Paolantoni definendolo il Tenente Colombo. Il celebre giurato è apparso molto divertito e nello specifico sempre rivolgendosi a Paolantoni ha affermato “Non me l’aspettavo che Colombo cantasse così bene. Cirilli lo sapevo”. Anche Loretta Goggi è apparsa davvero tanto divertita dall’esibizione e si è espressa affermando che Cirilli e Paolantoni erano già due comici molto simpatici ma l’arrivo di Biagio Izzo ha reso il tutto ancora più divertente. La giurata ha definito il trio davvero irresistibile.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Ad esprimere il proprio parere è stato anche un altro dei giurati presenti in studio ovvero Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è sempre abbastanza duro nell’esprimere i giudizi, ad esempio parole molto dure sono state quelle espresse nei confronti di Valeria Marini nel corso della precedente puntata, ma nonostante ciò nel corso di tale puntata, e nello specifico nel seguito all’esibizione dei tre artisti sopracitati, è apparso anche lui abbastanza divertito. Cristiano Malgioglio ha infatti fatto fatica a non ridere e con il sorriso sulle labbra si è rivolto ai tre artisti affermando “Devo dire che più che i Tre Tenori mi sembravano i tre terrori”.