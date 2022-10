Tomaso Trussardi una furia sui social, le parole che usa sono pesantissime, il popolo del web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi nelle scorse ore ha scritto su Instagram un lungo post rivolto al noto influencer Amedeo Venza al quale ha rivolto delle durissime parole.

Sono ormai diversi mesi che il giovane imprenditore Tomaso Trussardi, noto al pubblico anche per essere l’ex marito di Michelle Hunziker, si trova al centro del gossip. Ma ecco che proprio nelle ultime ore l’uomo sembrerebbe aver deciso di mettere un freno alle voci sulla sua vita privata, motivo per il quale ha scelto di scrivere un duro e lungo post sui social. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tomaso Trussardi al centro del gossip

Sono ormai mesi che il celebre imprenditore Tomaso Trussardi si trova al centro della cronaca rosa. Il motivo principale è stato sicuramente quello relativo alla fine del matrimonio con Michelle Hunziker ma non solo. L’imprenditore nelle ultime settimane è finito al centro del gossip anche a causa delle indiscrezioni trapelate sul presunto flirt con una delle dame di Uomini e Donne. A lanciare tale indiscrezione è stato nello specifico Amedeo Venza secondo il quale quindi la notizia del ritorno di fiamma tra la Hunziker e Trussardi non sarebbe vera. Una notizia questa che però con il trascorrere dei giorni sembra diventare sempre più reale, soprattutto in seguito al riavvicinamento tra l’imprenditore e Aurora Ramazzotti ovvero la figlia nata dall’amore tra la celebre presentatrice Michelle Hunziker e l’artista Eros Ramazzotti.

Il post social dell’imprenditore contro Amedeo Venza

Tomaso Trussardi, che in passato ha sempre deciso di mantenere il silenzio e non rispondere ai gossip sulla sua vita privata, ecco che nelle scorse ore ha invece scelto di rispondere alla notizia diffusa da Amedeo Venza, e l’ha fatto condividendo un lungo e duro post su Instagram. L’imprenditore si è rivolto all’influencer definendolo un “sedicente esperto di gossip” e precisando di non conoscerlo. A proposito di quanto detto da quest’ultimo sulla sua vita privata ecco che Trussardi ha voluto smentire ogni notizia affermando inoltre “Signor Verza, quando getta ***** sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia”. Parole molto dure quelle espresse da Trussardi che ha poi aggiunto che forse, dato il personaggio, potrebbe anche piacergli.

La risposta del celebre influencer

La risposta del celebre influencer non è tardata ad arrivare. Amedeo Venza ha replicato alle parole di Trussardi accusandolo di essersi studiato per bene il copione da recitare. E ha poi concluso “E comunque io i cognomi gli storpiavo quando ero piccolo”, riferendosi al fatto che Trussardi nel post scritto su Instagram ha modificato una lettera del suo cognome cambiandolo.

Anche il popolo del web si è meravigliato della furia con cui Tomaso Trussardi ha risposto all’influencer. Mai, prima d’ora, si era mostrato così duro.