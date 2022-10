Striscia, paragona il comportamento di Memo Remigi a quello tenuto anni fa da Franco Di Mare, la reazione del giornalista è durissima

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, trasmissione all’interno della quale Memo Remigi è stato accusato di aver toccato il fondoschiena di Jessica Morlacchi. Proprio per tale motivo l’artista ha ricevuto poche sere fa un tapiro d’oro, ma ecco che è stato durante questo momento che l’inviato di Striscia la Notizia ha tirato in ballo Franco Di Mare che a sua volta nelle scorse ore è intervenuto querelando il noto TG satirico di Canale 5. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tapiro d’oro di Striscia la Notizia a Memo Remigi

La vicenda che ha coinvolto negli ultimi giorni Memo Remigi ha fatto e continua a far molto discutere. Proprio Striscia la Notizia pochi giorni fa ha consegnato all’artista un tapiro d’oro ma ha colto l’occasione per ricordare anche un episodio di qualche anno fa che ha visto protagonista Franco Di Mare. Nello specifico proprio Valerio Staffelli ha citato il noto giornalista affermando “Il signor Di Mare più di una volta aveva fatto la toccata”.

Franco Di Mare querela Striscia la Notizia

Le parole espresse da Valerio Staffelli non sono per nulla piaciute a Franco Di Mare che ha deciso di intervenire querelando il noto TG satirico di Antonio Ricci. Oltre alle parole espresse dall’inviato ecco che il programma di Canale 5 ha poi mostrato un filmato del 2004 di Uno Mattina. Filmato con protagonista Franco Di Mare intento prima a guardare la scollatura della collega e poco dopo, alla fine della trasmissione, toccare anche il suo lato B. In realtà si trattava di un vero e proprio gioco tra i due ed infatti nelle immagini mandate in onda sempre da Striscia quando il fatto è accaduto, ovvero nel 2004, è stato possibile vedere anche la stessa Sonia toccare il lato B di Franco Di Mare.

La reazione di Franco Di Mare

I video mandati in onda da Striscia La Notizia poche sere fa, quindi, non corrisponderebbero alla realtà dei fatti motivo per il quale Franco Di Mare non solo ha scelto di querelare la trasmissione ma ha anche commentato quanto accaduto esprimendo delle parole abbastanza dure. Di Mare ha voluto quindi precisare che Striscia La Notizia sa bene come sono andate le cose 18 anni fa. E ha colto l’occasione per ricordare di quando, insieme all’inviato, avevano riso sulla questione. “Ridemmo insieme delle ‘molestie’ che Sonia mi faceva ogni mattina. In risposta alle quali un giorno io le restituii la cortesia”, queste le parole espresse da Di Mare che ha colto l’occasione per precisare che si era semplicemente trattato di uno scherzo tra colleghi. Di Mare ha poi voluto precisare che 18 anni dopo Striscia La Notizia è tornata a parlare della questione tagliando il filmato e facendolo apparire come un “molestatore“. Questa per il giornalista non è più satira ma è “diffamazione“, ed è per questo motivo che ha scelto di querelare la trasmissione.